Осенний волосопад: как укрепить ослабленную шевелюру осенью

Красивые, сильные волосы говорят о здоровье их обладателя. Но осенью здоровье нередко подводит нас: холодная погода и сокращение продолжительности светового дня препятствуют выработке гормонов, необходимых для хорошего самочувствия.

Добавим к этому снижение физической активности и менее витаминизированный (по сравнению с летом) рацион. Неудивительно, что в такой ситуации волосы ослабевают и начинают активнее выпадать.

Польза в еде

Подробнее о причинах этого расскажет Василиса Лютая, специалист по питанию и пищевому поведению:

"Знали ли вы, что структура здорового волоса на 78% состоит из белка альфа — кератина, обогащенного микроэлементами и витаминами, на 15% из воды и на 6% из липидов? И когда что-то в этой химической цепочке начинает ломаться, мы часто с особым уходом начинаем заботиться о волосах перебирая и ища средства, способные спасти наши локоны. Однако редко обращаем внимание на то, что мы едим. Сбалансированный рацион – незаменимый компонент здоровья волос", — напоминает она.

Василиса перечислила пять основных пищевых групп, которые должны быть включены в ваше повседневное меню:

Овощи и фрукты

Сложные углеводы: крупы, хлеб, картофель

Источники белка

Молочные продукты

Жиры и масла

Норма потребления

Эксперт подчеркнула, что здоровье волос напрямую зависит от количества белка в вашем рационе. Содержащийся в пище белки, по словам Василисы Лютой, способствует выработке аминокислот, делающих наши волосы сильными и красивыми:

Самые важные для волос аминокислоты:

Гистидин препятствует появлению перхоти, шелушений;

Лизин укрепляет волосы, сохраняет их структуру;

Тирозин препятствует выпадению;

Цистин делает пряди блестящими, мягкими, способствует и лёгкому расчёсыванию

Гистидин — в основном РСП можно закрыть, съев куриную грудку, сыр пармезан, соевый протеин, белок в курином яйце

Лизин — можно закрыть, съев куриную грудку, сыр пармезан, говядину, белок в курином яйце.

Тирозин — можно закрыть, съев сыры, белок яйца и соевый протеин.

Цистин — можно закрыть, съев яичный белок и соевый протеин.

РСП - рекомендованная суточная норма потребления.

Не стоит забывать и про влияние на состояние волос омега-3 жирных кислот. Вот что говорит по этому поводу эксперт: "Рыба и морепродукты – это лидеры по содержанию жирных кислот Омега-3 можно встретить в скумбрии, тунце, сельди, форели, лососе, палтусе.

Кроме этого стоит обратить внимание на:

Железо. 20 г. Ищите в субпродуктах, красном мясе, тёмном шоколаде (70-85% какао);

Йод. В день нам нужно 100 – 150 мг (для взрослых) и 175 – 200 мг (для кормящих и беременных). Йод ищите в морской капусте, морепродуктах, яичном порошке;

Кальций. Суточная потребность — от 0,45 до 1,2 г в день. Е Сыр пармезан и в целом все сыры, семена чиа;

Цинк. Суточная доза цинка — 12 – 16 мг. Устрицы, кунжут, семена тыквы, желток куриного яйца.

На первый взгляд может показаться, что придерживаться такого питания достаточно сложно и хлопотно. Но когда подобный рацион войдёт в привычку, здоровье волос существенно улучшится, благодаря чему такая "диета" не будет восприниматься, как что-то обременительное.