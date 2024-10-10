Осенний волосопад: как укрепить ослабленную шевелюру осенью
Красивые, сильные волосы говорят о здоровье их обладателя. Но осенью здоровье нередко подводит нас: холодная погода и сокращение продолжительности светового дня препятствуют выработке гормонов, необходимых для хорошего самочувствия.
Добавим к этому снижение физической активности и менее витаминизированный (по сравнению с летом) рацион. Неудивительно, что в такой ситуации волосы ослабевают и начинают активнее выпадать.
Польза в еде
Подробнее о причинах этого расскажет Василиса Лютая, специалист по питанию и пищевому поведению:
"Знали ли вы, что структура здорового волоса на 78% состоит из белка альфа — кератина, обогащенного микроэлементами и витаминами, на 15% из воды и на 6% из липидов? И когда что-то в этой химической цепочке начинает ломаться, мы часто с особым уходом начинаем заботиться о волосах перебирая и ища средства, способные спасти наши локоны. Однако редко обращаем внимание на то, что мы едим. Сбалансированный рацион – незаменимый компонент здоровья волос", — напоминает она.
Василиса перечислила пять основных пищевых групп, которые должны быть включены в ваше повседневное меню:
- Овощи и фрукты
- Сложные углеводы: крупы, хлеб, картофель
- Источники белка
- Молочные продукты
- Жиры и масла
Норма потребления
Эксперт подчеркнула, что здоровье волос напрямую зависит от количества белка в вашем рационе. Содержащийся в пище белки, по словам Василисы Лютой, способствует выработке аминокислот, делающих наши волосы сильными и красивыми:
Самые важные для волос аминокислоты:
- Гистидин препятствует появлению перхоти, шелушений;
- Лизин укрепляет волосы, сохраняет их структуру;
- Тирозин препятствует выпадению;
- Цистин делает пряди блестящими, мягкими, способствует и лёгкому расчёсыванию
- Гистидин — в основном РСП можно закрыть, съев куриную грудку, сыр пармезан, соевый протеин, белок в курином яйце
Лизин — можно закрыть, съев куриную грудку, сыр пармезан, говядину, белок в курином яйце.
Тирозин — можно закрыть, съев сыры, белок яйца и соевый протеин.
Цистин — можно закрыть, съев яичный белок и соевый протеин.
РСП - рекомендованная суточная норма потребления.
Не стоит забывать и про влияние на состояние волос омега-3 жирных кислот. Вот что говорит по этому поводу эксперт: "Рыба и морепродукты – это лидеры по содержанию жирных кислот Омега-3 можно встретить в скумбрии, тунце, сельди, форели, лососе, палтусе.
Кроме этого стоит обратить внимание на:
- Железо. 20 г. Ищите в субпродуктах, красном мясе, тёмном шоколаде (70-85% какао);
- Йод. В день нам нужно 100 – 150 мг (для взрослых) и 175 – 200 мг (для кормящих и беременных). Йод ищите в морской капусте, морепродуктах, яичном порошке;
- Кальций. Суточная потребность — от 0,45 до 1,2 г в день. Е Сыр пармезан и в целом все сыры, семена чиа;
- Цинк. Суточная доза цинка — 12 – 16 мг. Устрицы, кунжут, семена тыквы, желток куриного яйца.
На первый взгляд может показаться, что придерживаться такого питания достаточно сложно и хлопотно. Но когда подобный рацион войдёт в привычку, здоровье волос существенно улучшится, благодаря чему такая "диета" не будет восприниматься, как что-то обременительное.