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Стилист Рогов перечислил способы носить один модный предмет гардероба осенью

Стилист Александр Рогов перечислил способы носить один модный предмет гардероба осенью. Об этом он написал в Telegram.

Стилист перечислил способы носить кардиган осенью
© Lenta.ru

Так, эксперт заявил, что кардиган не потерял актуальность и стал трендом сезона. При этом надевать упомянутое изделие он посоветовал поверх жилета и рубашки.

Кроме того, удачным решением Рогов назвал яркие сочетания, как на показе Prada. В качестве примера специалист продемонстрировал снимки моделей, которые продефилировали в бордовом, розовом, зеленом и других кардиганах.

Среди прочего, стилист порекомендовал заправлять модное изделие сезона в штаны в цвет из одного комплекта. В заключение Рогов добавил, что длинный кардиган можно использовать вместо платья.

Ранее стилист Алеко Надирян предсказал новый тренд на одну модель обуви. По его словам, скоро популярными станут сабо на танкетке.

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Александр Рогов