Дочь Брук Шилдс высмеяла съеденные собакой дорогие туфли

Дочь американской актрисы Брук Шилдс Роуэн Фрэнсис Хенчи высмеяла съеденные собакой ее дорогие туфли. Соответствующий комментарий приводит издание People.

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На церемонии вручения премии «Женщина года» журнала Glamour мать и дочь рассказали о недавнем инциденте, связанном с их собакой. По их словам, четыре дня назад питомец полностью сгрыз одну туфель знаменитости.

«Это были действительно хорошие туфли. Они были из коллекции Celine», — посетовала Шилдс.

В свою очередь, Хенчи с иронией заявила:

«У нее хороший вкус». «Кажется, она ест только вкусную еду», — добавила ее мать.

Ранее сообщалось, что популярная американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель прошла по улице с животными, которые были одеты в цвет ее люксовой сумки за сотни тысяч рублей.