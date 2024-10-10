Дочь Брук Шилдс высмеяла съеденные собакой дорогие туфли
Дочь американской актрисы Брук Шилдс Роуэн Фрэнсис Хенчи высмеяла съеденные собакой ее дорогие туфли. Соответствующий комментарий приводит издание People.
На церемонии вручения премии «Женщина года» журнала Glamour мать и дочь рассказали о недавнем инциденте, связанном с их собакой. По их словам, четыре дня назад питомец полностью сгрыз одну туфель знаменитости.
«Это были действительно хорошие туфли. Они были из коллекции Celine», — посетовала Шилдс.
В свою очередь, Хенчи с иронией заявила:
«У нее хороший вкус». «Кажется, она ест только вкусную еду», — добавила ее мать.
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