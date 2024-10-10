Уход за кожей во время полета – важный этап, поскольку воздух в салоне самолета очень сухой, что может привести к обезвоживанию и раздражению кожи.

Перед посадкой на борт завершите полную рутину ухода за кожей. Используйте увлажняющий очищающий крем, сыворотку и нанесите плотный увлажняющий крем для создания барьера. Не забудьте нанести солнцезащитный крем, особенно если у вас дневной рейс, так как на высоте кожа подвергается воздействию усиленных УФ-лучей.

Как делать массаж лица во время умывания

Во время полета cтарайтесь не трогать лицо. Нанесение крема или маски в самолете может привести к пересыханию кожи из-за особенностей климата в салоне. Воздух в самолете крайне сухой, с влажностью всего около 10-20%, что значительно ниже комфортного уровня для кожи, который составляет 40-60%. В этих условиях кремы и маски с увлажняющими компонентами могут работать в обратную сторону – вместо того, чтобы увлажнять кожу, они могут вытягивать влагу из эпидермиса.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @janeyashan.