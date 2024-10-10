Московскую неделю моды посетили 65 тыс. человек

Гостями третьей Московской недели моды, которая прошла с 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", стали 65 тыс. человек, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Участники смогли продемонстрировать свое мастерство, найти новых деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами из разных уголков мира. Как и в предыдущие годы, событие вызвало большой интерес. За шесть дней площадку посетили 65 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

По ее словам, коллекции представили порядка 200 дизайнеров из 41 города России, а также семи других стран, в числе которых Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Коста-Рика и Индия. Отмечается, что в этом сезоне многие бренды опирались на культурные коды и национальные особенности родного края. Например, дизайнер из Чебоксар презентовал коллекцию, в основу которой лег национальный чувашский костюм. Всего прошло 83 показа.

Кроме того, в рамках Недели моды работал маркет, где все желающие могли приобрести одежду и аксессуары 80 брендов. Для профессионального сообщества был открыт бизнес-шоурум, в котором приняли участие более 50 российских специалистов. Они проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями. Лидеры индустрии прочитали для гостей мероприятия 25 лекций, онлайн-трансляции встреч с экспертами посмотрели свыше 2 млн человек.

Помимо этого, состоялся фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Short. Он объединил режиссеров не только из России, но и из других стран. Например, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции. Работы, отобранные международным экспертным советом, показали в центре дизайна Artplay.