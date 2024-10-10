Как правильно сушить волосы: восемь основных правил

Пошаговая инструкция с рекомендациями трихолога.

«Сушка волос — это не просто заключительный этап после мытья, а важная часть ежедневного ухода, от которого зависит их здоровье и внешний вид. Подготовка к процессу играет ключевую роль в минимизации повреждений и поддержании локонов в отличном состоянии. Подробнее рассмотрим основные этапы», — Екатерина Анпилогова, врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук.

Выбор полотенца

Первое, на что стоит обратить внимание — выбор полотенца. Рекомендуется использовать мягкое изделие из микрофибры (синтетическая ткань). Этот материал намного более деликатно воздействует на волосы по сравнению с хлопковым.

Растительное волокно может создавать трение, что, в свою очередь, приведёт к повреждению кутикулы и, как следствие, к ломкости и потере блеска. Микрофибра эффективно впитывает влагу, не нарушая структуру волос и сохраняя их гладкость. Это особенно важно для длинных и тонких волос, которые подвержены спутыванию.

Применение защитных средств

Перед сушкой волос важно применять специальные защитные средства. Термозащитные спреи, кремы и маски создают защитный барьер от высоких температур, предотвращая пересушивание. Многие из них обогащены витаминами и питательными веществами, что способствует восстановлению и укреплению локонов.

Например, масла, содержащиеся в термозащитах, помогают сохранить влагу внутри волоса и придают дополнительный блеск. Выбирайте средства, подходящие вашему типу волос, чтобы достичь наилучшего результата.

Использование фена

Если вы предпочитаете использовать фен, важно правильно настроить его параметры. Рекомендуется выбирать среднюю температуру и скорость сушки. Это не только минимизирует повреждения, но и предотвращает излишний перегрев волос.

Высокие температуры могут привести к ломкости и потере эластичности, поэтому старайтесь избегать горячих режимов. Обратите внимание на расстояние между феном и волосами: держите его на расстоянии примерно 15-20 см. Это позволит равномерно распределять тепло и предотвратит перегрев отдельных участков.

Направление воздушного потока

Направление воздушного потока тоже имеет значение. Равномерное распределение тепла достигается путём направления фена от корней к кончикам. Это помогает закрыть кутикулы волос, что придаёт им гладкость и блеск.

Если вы хотите добавить объём, можно наклонить голову вперёд и сушить волосы, направляя поток воздуха снизу вверх. Такой подход позволяет создать естественный объём у корней и делает причёску более живой.

Сушка без фена

Если вы предпочитаете естественную сушку, следуйте нескольким рекомендациям. После мытья аккуратно оберните волосы полотенцем из микрофибры или тюрбаном. Это не только ускорит процесс сушки, но и предотвратит излишнюю влажность.

Важно не тереть волосы, а аккуратно промокнуть их, чтобы минимизировать повреждения. Применение таких методов, как «скручивание» волос в полотенце, помогает удалить лишнюю влагу без чрезмерного трения.

Мягкое расчёсывание

Мягкое расчёсывание волос — ещё один важный момент. Используйте расчёску с редкими зубьями и расчёсывайте локоны, пока они ещё влажные, слегка подсушенные. Это поможет избежать повреждений и перетяжек, которые могут привести к ломкости.

Если ваши волосы склонны к спутыванию, рекомендуется использовать несмываемый кондиционер для облегчения расчёсывания. Укладывайте локоны от кончиков к корням, чтобы не повредить их и снизить риск появления узлов.

Завершение процесса сушки

После того как волосы высохли, можно переходить к этапу завершения сушки. Средства для блеска и объёма, такие как термозащитные спреи с добавлением глянцевых компонентов, помогут придать вашим волосам сияние и лёгкость.

При укладке волос используйте специальные муссы или пенки, которые помогут зафиксировать стиль, не утяжеляя волосы. Выбирайте средства с лёгкой текстурой, чтобы сохранить естественный вид. Также можно использовать спрей для объёма, который поможет добиться пышной причёски.

Постоянный уход за волосами

Избегайте частой сушки горячим феном и пересушивания. Регулярное использование увлажняющих масок и сывороток поможет поддерживать здоровье и красоту ваших волос.

Это особенно важно в холодное время года, когда волосы подвержены воздействию низких температур и сухого воздуха. Использование увлажняющих средств и масел, например, арганового или кокосового, придаст прядям мягкость и защитит их от внешних факторов.

Если вы не уверены, как лучше ухаживать за вашими волосами, не стесняйтесь обращаться к профессионалам. Эксперты по уходу за волосами могут дать вам индивидуальные рекомендации для вашего типа волос и их состояния.

Периодические визиты к парикмахеру для стрижки и ухода тоже играют значительную роль в поддержании здоровья волос. Кроме того, учитывайте сезонные изменения: летом волосы требуют больше защиты от солнца, а зимой — от холода и отопительных приборов.

Правильный уход за волосами, включая их сушку, поможет вам не только сохранить их здоровье, но и сделать их красивыми и блестящими. Это важный аспект, который стоит учитывать в ежедневном ритуале по уходу за собой.