Круги под глазами: семь домашних способов их убрать

Темные круги под глазами — это проблема, с которой сталкиваются многие люди, независимо от возраста и образа жизни. Недосып, стресс, усталость и генетика — это лишь некоторые из причин, по которым они могут появиться. Хорошая новость: существуют простые домашние способы, которые помогут уменьшить их проявление и вернуть свежий и отдохнувший вид. Рассказываем, как спасаться от напасти.

Холодные компрессы

Применение холодных компрессов — один из самых быстрых и доступных способов уменьшить отеки и темные круги под глазами. Холод помогает сужать сосуды, что снижает покраснение и уменьшает темные круги.

«Возьмите чистую ткань или полотенце. Смочите холодной водой или отваром трав и положите на 10 минут в холодильник. Приложите компресс к закрытым глазам на 10—15 минут. Альтернативой может стать использование охлажденных ложек, которые также можно положить на глаза для быстрого эффекта», –советует косметолог Алена Вилина.

Чайные пакетики

Чай содержит кофеин и антиоксиданты, которые помогают улучшить циркуляцию крови, уменьшить отеки и успокоить кожу под глазами.

Заварите два чайных пакетика (черный или зеленый чай). Дайте им остыть в холодильнике в течение 20 минут. Приложите охлажденные пакетики на закрытые глаза на 15—20 минут, затем смойте остатки чая прохладной водой.

Картофель

Любимый многими корнеплод известен своими отбеливающими свойствами, которые могут помочь осветлить темные круги. Он также богат витаминами и антиоксидантами, которые питают кожу.

Очистите и натрите сырой картофель. Выдавите сок через марлю. Смочите ватные диски в соке и положите их на глаза на 10—15 минут. Смойте прохладной водой. Этот метод работает особенно хорошо, если темные круги вызваны пигментацией или усталостью.

Кокосовое масло

Оно обладает антиоксидантными и увлажняющими свойствами, что делает его идеальным средством для ухода за тонкой кожей под глазами. Оно помогает уменьшить отечность и осветлить темные круги.

Нанесите небольшое количество кокосового масла на кожу под глазами перед сном. Аккуратно массируйте круговыми движениями в течение нескольких минут. Оставьте масло на ночь и смойте утром.

«Регулярное применение кокосового масла помогает восстановить кожу и улучшить ее текстуру, но используйте этот метод с осторожностью, если ваша кожа склонна к образованию камедонов», — предупреждает косметолог.

Огурцы

«Они не только освежают кожу, но и содержат антиоксиданты и витамины, которые помогают осветлить темные круги и уменьшить отечность», — утверждает эксперт.

Нарежьте свежий огурец на толстые ломтики. Охладите ломтики в холодильнике. Приложите их к глазам на 10—15 минут. Регулярное использование огурцов помогает увлажнить и осветлить кожу вокруг глаз, делая ее более гладкой и свежей.

Алое вера

Это универсальное средство для ухода за кожей, которое помогает увлажнять, успокаивать и осветлять область под глазами. Оно также борется с воспалениями и отеками.

Нанесите тонкий слой геля алое вера на кожу под глазами. Оставьте его на 10—15 минут, затем смойте прохладной водой. Гель алое вера можно использовать ежедневно для поддержания здорового вида кожи вокруг глаз.

И еще несколько советов

Помимо домашних методов, важно учитывать несколько простых правил, которые помогут предотвратить появление темных кругов и сохранить здоровый вид кожи.

Соблюдайте режим сна. Спите достаточно (7—9 часов в день) — это залог здорового внешнего вида и свежести кожи.

Пейте больше воды. Обезвоживание может усугубить темные круги и отечность, поэтому старайтесь выпивать минимум 1,5—2 литра чистой воды в день.

Сбалансированное питание. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами С и Е, которые способствуют здоровью кожи.

Защищайте кожу от солнца. Используйте солнцезащитные кремы с SPF, чтобы предотвратить появление пигментации и преждевременного старения кожи.