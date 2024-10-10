Кайли Дженнер заказала торт со своей копией с модного дебюта в Париже

Американская телезвезда Кайли Дженнер заказала торт со своей мини-копией с модного дебюта в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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27-летняя предпринимательница поделилась в сторис снимком (в момент написания новости он был удален), на котором запечатлено кондитерское изделие, изготовленное по фото ее образа с показа люксового бренда Coperni. На размещенном кадре видно, что на торте присутствуют замок — символ парка «Диснейлэнд», а также фигурка Дженнер в черном платье, в котором бизнесвумен прошлась по подиуму.

«Ммм, этот торт!» — подписала знаменитость пост.

В августе Дженнер заказала на 27-летие торт с откровенным дизайном и подверглась критике в сети.