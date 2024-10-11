Семь гелей для снятия макияжа, которые ухаживают за кожей

Театр начинается с вешалки, а уход за кожей — с очищения, о чем вам скажут и дерматологи, и рядовые бьюти-пользователи. Умывалку, впрочем, стоит выбирать с умом, чтобы очищала не до скрипа и не пересушивала кожу, а в иделе еще и ухаживала за ней. Ниже — собрали именно такие!

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Гель для умывания Wash Away Your Sins, RAD

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Гель для ежедневного умывания — и этим все сказано. Текстура легкая, очищение деликатное, кожу не сушит. В составе есть салициловая кислота и экстракт гамамелиса, которые удаляют ороговевший слой и контролируют выделение себума.

Гель для умывания Green Tea Pure, Yadah

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При контакте с кожей гель трансформируется в пену, которая удаляет загрязнения, макияж и себум. Формула с зеленым чаем поддерживает уровень увлажнения и насыщает кожу питательными веществами.

Гель для умывания CBD, Levrana

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В основе геля — микс алоэ и экстракта конопли, который нацелен на уход за чувствительной и сухой кожей. Средство мягко удаляет загрязнения, восстанавливает липидный барьер и сохраняет влагу в клетках, предотвращая стянутость.

Гель для умывания Watermellow, Beautific

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Сезон арбузов закончился, но только не в бьюти-сфере. Гель с экстрактом арбуза, пантенолом и AHA-кислотами удаляет макияж, снимает раздражение и стимулирует синтез коллагена. После умывания — никакого чувства стянутости, а только свежая и чистая кожа.

Очищающий гель Stop Acne, Eden

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Гель рассчитан на уход за проблемной кожей: при регулярном использовании он сокращает количество высыпаний и не допускает их развитие. В составе — весь цвет компонентов анти-акне. Цинк контролирует себум, салициловая кислота удаляет глубокие загрязнения, а витамины увлажняют и поддерживают эластичность кожи.

Гель для умывания Anti Age Power, Clean+

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Главная задача геля — удалить загрязнения, заодно остановив и предотвратив развитие возрастных изменений. За антивозрастной эффект отвечают муцин улитки и экстракт пиона. Они увлажняют кожу и стимулируют синтез коллагена, который необходим для упругости.

Очищающий гель Clear Key, De_Code

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Гель для жирной и проблемной кожи с деликатным составом. Ниацинамид и масло чайного дерева дают отпор развитию акне и укрепляют защитный барьер. Итог — ощущение свежести, чистая кожа и меньше высыпаний.