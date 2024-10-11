Компания Сергея Жукова планирует продавать уходовую косметику

Компания ООО «Руки вверх», владельцем которой является певец Сергей Жуков, планирует продавать под брендом «Руки вверх beauty» уходовую косметику. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил PR-директор певца Петр Шекшеев.

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«Вся продукция "Руки вверх beauty" разработана и производится в России с сохранением лучших стандартов отечественного косметического производства и использования натуральных компонентов. Первая линейка, которая поступит в продажу в декабре 2024 года, содержит пять продуктов. Среди них – шампунь, кондиционер и многофункциональное молочко для женщин, шампунь-кондиционер, мужской гель для душа и детский шампунь», – сказал Шекшеев.

Он добавил, что в будущем линейку уходовой косметики «Руки вверх beauty» расширят продуктами для тела.

«Это относительно недорогая косметика, поскольку Сергей Жуков считает, что красота и уход за собой должны быть доступны каждому. Продажи косметики "Руки вверх beauty" планируются как на онлайн-площадках, так и в сетевых магазинах. Открытие собственных точек под этим брендом пока не планируется», – заключил PR-директор.

Компания ООО «Руки вверх» подала заявку в Федеральную службу интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Руки вверх beauty» 3 октября.