Какую пластическую операцию сделала Линдси Лохан

Преображение звезды «Дрянных девчонок» сложно было не заметить. Появление Линдси Лохан на подиуме в рамках показа Balenciaga в Париже в черном платье с блестками и кожаной куртке поклонники успели окрестить культовым возвращением. И действительно, 38-летняя актриса в последнее время проделала большую работу над собой. Известно, что Лохан, которая родила своего первого ребенка, сына по имени Луай, в июле прошлого года, не пьет после прохождения курса реабилитации и многочисленных проблем с законом.

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Заметные перемены во внешности звезды неминуемо вызвали споры в Сети: то ли трезвость настолько ей к лицу, то ли селебрити пустилась во все тяжкие на фоне перезапуска карьеры и обратилась к пластическим хирургам. Эксперты тем временем голосуют за «золотую середину».

«С хирургической точки зрения это выглядит так, как будто она перенесла верхнюю блефаропластику. Ее глаза более открыты, а кожа в этой области менее дряблая», — объяснил эксперт по косметическим процедурам доктор Джонни Беттеридж в своем вирусном ролике на TikTok. «Перенесемся на несколько лет вперед, и у нее появятся характерные признаки избыточного веса, из-за которых ее лицо выглядит одутловатым», — высказался врач. Так что вау-эффект — результат комплексной работы: и похудения, и пластики, плюс не будем забывать о новом образе. Впрочем, без свежих филлеров, скорее всего, тоже не обошлось. Хирург Мэтью Шульман рассказал журналу Forbes, что изменившаяся внешность Лохан явно стала результатом каких-то косметических процедур. «Очевидно, что она немного увеличила губы. Ее кожа выглядит намного более гладкой и светлой, так что, возможно, немного ботокса и филлеров объясняют, почему ее щеки выглядят более пухлыми», — заявил эксперт.

Напомним, впервые актриса появилась на экранах еще будучи ребенком в голливудском фильме «Ловушка для родителей» 1998 года, а широкую известность ей принесла роль в «Дрянных девчонках» в 2004 году. Уже в следующем году Линдси Лохан вернется на большие экраны: звезда участвует в съемках сиквела «Чумовой пятницы».