Алессандра Амбросио снялась на пляже для рекламы бренда

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном виде на пляже для рекламы бренда купальников GAL Floripa. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

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43-летняя манекенщица предстала перед фотографом в голубом слитном купальнике с крупными вырезами в области живота и глубоким декольте. Образ Амбросио дополнили золотые браслеты, кольца и ожерелье.

Вдобавок звезда распустила волосы, завитые в легкие локоны. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру.

Ранее в октябре 43-летняя Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в купальнике. Уличные фотографы запечатлели манекенщицу во время игры в волейбол. На размещенных кадрах звезда предстала в слитном купальнике мятного оттенка с белой окантовкой.