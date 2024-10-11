Хирурги назвали самого красивого мужчину в мире

Самым красивым мужчиной в мире признан 34-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон.

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Поставить артиста на верхнюю строчку рейтинга самых привлекательных представителей сильного пола решил хирург-косметолог Джулиан Де Сильва, который провел масштабную работу вместе с коллегами. Медики провели тщательный анализ, примеряя на лица знаменитостей структуру золотого сечения, выискивая наиболее близкие к идеальным параметры. Эксперт сообщил, что пропорции Тейлора-Джонсона совпадает с совершенным эталоном на 93,04 процента.

Второе место рейтинга занял актер Люсьен Лависконт с показателем в 92,41 процента, а бронза досталась его коллеге, артисту Полу Мескалю с результатом 92,38 процента, передает Daily Mail.

Пластические хирурги, проанализировав черты лица американской актрисы Ани Тейлор-Джой, пришли к выводу, что ее параметры также практически идеально соответствуют правилу золотого сечения.

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