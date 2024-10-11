Аня Рубик поделилась откровенными кадрами в Сети

Известная польская супермодель Аня Рубик снялась обнаженной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

41-летняя манекенщица поделилась откровенными кадрами с отдыха. Так, на одном из них она стояла голой у моря, повернувшись спиной к камере.

© Lenta.ru

В то же время знаменитость позировала в белом макси-платье, отказавшись от бюстгальтера. При этом сквозь полупрозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

Ранее в октябре популярная датская фэшн-блогерша Жозефина Хаанинг Йенсен показала фанатам обнаженные фото с отдыха.