Итоги шестого дня Московской недели моды

В шестой день Московской недели моды свои коллекции представили бренды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нальчика, Екатеринбурга и Якутска. Для гостей мероприятия продолжал работать открытый маркет, где была представлена одежда, обувь и аксессуары отечественных брендов. В международном шоуруме байеры и дизайнеры обсуждали бизнес-сотрудничество и потенциальные сделки. В образовательном лектории гости посетили 4 новые лекции.

© «Фонд моды»

elisabetta (Санкт-Петербург)

Петербургский бренд elisabetta презентовал коллекцию пальто, выполненную из высококачественных материалов — тонкорунной шерсти, кашемира, мохера, хлопка, шелка. Лаконичный крой однобортных и двубортных пальто переплетался с ассиметричным, свободная посадка в одних изделиях сменялась приталенными вариантами в других. А акцентные элементы в виде мехового воротника, анималистического принта, накладных карманов и интересной фурнитуры дополнили общую картину. Благородный цветовой тандем из черного, бежевого, серого и зеленого отлично вписался в общее настроение коллекции.

Alena Polekhina / MISHURA / KUKUSIK (Москва, Красноярск, Москва)

В рамках Московской недели моды состоялся коллективный показ брендов Alena Polekhina / MISHURA / KUKUSIK, в котором была представлена детская и подростковая одежда.

Alena Polekhina выпустила коллекцию Jeans, выполненную из вторсырья. Ключевым материалом выступил деним. Изделия были декорированы жемчугом и кружевом.

По подиуму дефилировали дети-модели в одежде от бренда MISHURA: костюмах свободного кроя, брюках в сочетании с блузами и рубашками, а лаконичные пальто выступали в качестве верхней одежды. Коллекция была выдержана в благородном монохроме.

Бренд KUKUSIK презентовал коллекцию, которая напоминает конструктор, где каждая вещь сочетается друг с другом. Это комфортная для детей коллекция: все благодаря натуральному составу и отличной посадке.

Ermi (Москва)

Бренд Ermi провел показ, полностью передающий его ДНК: целью коллекции было создание подлинной архитектурной проекции. Команда Ermi при создании коллекции посвятила много времени изучению архивных эскизов и старинных костюмов XVIII–XX веков, выявляя ключевые детали. Например, в новой коллекции было представлено много «вареного» денима, узоры которого выделялись легкими потертостями — такой прием необходим, чтобы визуально отправить нас в прошлое. Также мы увидели приталенные жакеты, которые украшали акцентные пуговицы, асимметричные высокие вороты и гибридные вставки из разных материалов.

SaiJamin (Нальчик)

SaiJamin познакомил нас с новой коллекцией «Дамэ», что в переводе с черкесского означает «Крыло». Коллекция образовала гармоничный симбиоз традиций и модерна, основываясь на богатом культурном коде черкесов. Зрители наблюдали за кейпами в традиционной эстетике с акцентными золотыми пуговицами, народными платьями в современном прочтении, обилием характерных элементов для черкесского костюма – например, газыри, расширяющиеся к низу рукава и контрастные нашивки. В качестве головных уборов выступили тюбетейки, только с более высокими тульями.

Ana Hildebrant (Екатеринбург)

Каждое изделие в представленной коллекции бренда Ana Hildebrant удобно, долговечно и создано для повседневного комфорта. Коллекция под названием «Связанные любовью» — это манифест универсальным образам для повседневного и изысканного гардероба. Основным материалом коллекции стал трикотаж, который удачно дополняется шелком, кашемиром, мериносом и хлопком. Стоит обратить внимание на такие интересные изделия, как удлиненная туника с кружевом, мягкий и максимально объемный джемпер, бомбер из жаккардового переплетения с внутренней подкладкой.

DISOBEDIENCE (Москва)

Бренд DISOBEDIENCE выпустил коллекцию под названием The Fragile Generation, что означает «хрупкое поколение». Среди изделий мы можем увидеть окрашенные вручную джинсы и серебряную ткань — все это ассоциируется с упаковкой из фольги. Детали из пенополиэтилена и воздушно-пузырчатой пленки напоминают нам, что ограничения не работают, а безопасность иллюзорна. Строительный скотч, который обычно используется для упаковки заказов, усиливает не только визуальное, но и смысловое восприятие линейки. Наличие в коллекции принтов, сделанных с помощью прибора для промышленной маркировки изделий, также отражает мысль о хрупком поколении.

BARBINO MAISON (Москва)

Московский бренд BARBINO MAISON — это шик и рок в одном флаконе. Зрители погрузились в настоящую волшебную атмосферу с кукольными деталями, совсем как у Алисы в стране чудес. BARBINO MAISON заворожил нас пышными королевскими подолами, тянущимися шлейфами, головокружительными многослойными оборками из фатина, чарующими при одном движении, актуальными объемными бантами и трендовыми 3D-аппликациями. За волшебную атмосферу отвечают и оптические иллюзии. Еще одной особенностью показа стали блестящие акценты: начиная от мерцающих лацканов на укороченном жакете-болеро и заканчивая изобилием рассыпанных пайеток.

INNIKI (Якутск)

INNIKI познакомил нас с якутской культурой, представив новую коллекцию одежды, вдохновленную богатой культурой народа и глубокой философией священного дерева Аал Луук Мас. Оно символизирует взаимосвязь человека с природой, предками и самим собой. Коллекция отражает концепцию «трех кут», то есть, трех душ человека: Ийэ-кут (материальная душа), Буор-кут (воздушная душа) и Салҕын-кут (душа-хранитель). И каждая — это отдельная история. Ийэ-кут — это комфортная и практичная одежда на каждый день. Она исключительно про спокойные оттенки, простой крой и натуральные материалы. Буор-кут посвящена романтичности и легкости. Ажурные полупрозрачные платья, юбки с летящими подолами — все, что необходимо для нежного образа. А вот Салҕын-кут скрывает за собой одежду с характером. Кожаные деконструированные мини, асимметричный крой, акцентные корсетные вставки, облегающий силуэт — коллекция для самых смелых.

SVALE (Москва)

В рамках Московской недели моды бренд SVALE представил коллекцию Blade, вдохновленную многогранностью современной женщины. Легкие ткани струятся, деликатно подчеркивая фигуру, в то время как более плотные материалы характерно очерчивают силуэт. На смену воздушным платьям макси приходят юбки-карандаш из более плотных фактур. Каждый образ объединяет силу и чувственность, подчеркивая женственность во всех ее проявлениях. Коллекция отражает двойственность природы женщины — сильной, но одновременно нежной, смелой и в то же время хрупкой. А черный, белый, бежевый и красный оттенки гармонично сочетаются с игрой линий и прозрачностью кружева.

KISSELENKO (Санкт-Петербург)

Ключевые черты новой коллекции бренда KISSELENKO — комфортный крой, гармония пропорций, безукоризненная линия, ясная форма и строгая графичность. Конструктивизм красной линией проведен через всю коллекцию, он нашел отражение в многослойности образов, сочетании разного вида фактур — от наиболее плотных до легких. Традиционно в коллекции преобладают черный цвет в тандеме с угольным и антрацитом, эти сочетания дополнены сдержанной палитрой Северного моря – серо-голубой и сизой.

KOSS (Москва)

Если вы не знаете, что носить в мегаполисе, чтобы было удобно и при этом женственно, бренд Koss ответит на все вопросы. Бренд презентовал коллекцию, посвященную чувственным и при этом невероятно целеустремленным натурам. Синергия рокового силуэтного кроя, благородных материалов и оттенков, и хищного принта — вот как чувствует эту линейку Ольга Коссински, создательница и креативный директор бренда. Приталенные твидовые жакеты с переливающимися нитями идеально подойдут для деловых будней, а платье-бюстье в леопардовом исполнении подчеркнет роковую натуру. На каждый день Ольга предлагает рассмотреть расслабленный брючный костюм из мягкого вельвета. В качестве акцентных элементов выступили шляпы-пилотки в хищном окрасе, романтичные банты и перчатки в духе шоферов. В этой же коллекции появляются шубы и дубленки классического кроя, которые можно накинуть на то же «невидимое» изделие.

Alexandra Serova (Москва)

Если бы урок культуры и истории преподавали модельеры, то Александра Серова, создательница одноименного бренда, просветила бы нас об эпохе Возрождения. Именно этому временному отрезку посвящена коллекция, идея которой — переосмысление и возвращение к гармоничному состоянию и красоте. Сама коллекция образно делится на две части: прет-а-порте и коллекция вечерних платьев. Для образов на каждый день бренд предлагает примерить струящиеся юбки-баллоны, корсеты и мини-юбки, добавляющие пикантного флера. Твидовые комплекты, удлиненные жакеты с экстремальным вырезом в зоне декольте, расслабленные брюки и уютные кардиганы дополняли линию прет-а-порте. А для особого вечера — роскошные платья, инкрустированные стразами и усыпанные бисером и кристаллами. Благородный атлас добавлял элегантного блеска, а воздушный шифон сделал коллекцию более легкой.

SERGEY SYSOEV (Москва)

При создании каждой коллекции создатель и идейный вдохновитель бренда SERGEY SYSOEV руководствуется высказыванием, которое он сформулировал для себя еще в начале творческого пути: «Каждое созданное тобою платье должно быть кому-то крайне необходимо, иначе зачем тратить на него силы?» Эту концепцию дизайнер привнес и в создание новой коллекции, которую презентовал в рамках Московской недели моды.

Несомненно, источником вдохновения выступила сама природа, потому зрители смогли увидеть разнообразие голубых оттенков — от приглушенных до сочных. Такое цветочное сочетание отлично дополнили травянистые, бежевые и коричневые оттенки. Если говорить про крой, то он был преимущественно свободным и расслабленным, что удачно сочетается с длиной миди и макси. Ассиметричные элементы, которые можно было увидеть на изделиях, образцовая драпировка, деликатные вкрапления в виде цветов и гармонично вписанные акценты, напоминающие колосья пшеницы, выступили отличным завершающим штрихом.

CHERVONSKY (Москва)

Новая коллекция бренда CHERVONSKY носит лаконичное название BORSCH. Акцент в коллекции сделан на женской верхней одежде с оригинальными принтами и цветами в борщовой тематике — используются оттенки свеклы и капусты. Также самого пристального внимания заслуживают платья и водолазки из сетки, платья и юбки из бархата, вязаные вещи, напоминающие авоську для овощей, которые сочетаются с оригинальным принтом капусты и его инверсиями. Яркой особенностью коллекции стали срезы свеклы из пластика, интегрированные в изделия и украшения.

BÁKHTIN (Москва)

Основатель бренда и дизайнер BÁKHTIN — Артем Бахтин при создании коллекций в первую очередь вдохновляется рок-музыкой и личными историями, и представленная коллекция не стала исключением. Особенно запомнились изделия с ультраобъемными плечами и экстрадлинными рукавами. Принт в виде газетных вырезок раскинулся на разнообразных образах. Платье из лакированной ткани с идеальной посадкой, формирующей силуэт песочных часов, не могло остаться незамеченным, а мужские и женские пиджаки с глубоким V-образным вырезом приковали внимание. Верным оказался и выбор цвета линейки — ничего кричащего, лишь только благородные сочетание сдержанных оттенков.

В лектории, составляющем образовательную часть программы, прошли лекции на темы: «Креативное мышление как основа fashion-коллекции», «Как выглядит роскошь», «От вышивки до haute couture: как мода становится хранителем и интерпретатором национального духа», «Одежда с рисунком в сезоне осень-зима 25/26». Спикерами выступили Денис Ерёмкин, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников, Юлия Попова, директор галереи «Слава Зайцев», член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза дизайнеров России, Андрей Аболенкин, аналитик моды, арт-директор и консультант, автор тренд-зоны выставки MosShoes, Виктория Джанибекян, заведующая и доцент кафедры искусства костюма и моды РГУ им. А.Н. Косыгина, Александра Калошина, основатель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Group, основатель бренда Radical Chic.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.