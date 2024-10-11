Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, стала лицом нового выпуска журнала Madame Magazine. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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20-летняя Дева Кассель примерила элегантные образы. На одном из кадров модель предстала в белом шифоновом миди-платье с декольте и разрезом до бедра, колье и черных кожаных ботфортах на каблуках. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя распустила волосы. Ей сделали макияж в нюдовых тонах. На обложке знаменитость была запечатлена крупным планом. Она позировала в черном головном уборе и бриллиантовых серьгах.

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В августе Дева Кассель снялась для журнала Vogue Italia. Она примерила прозрачное макси-платье Alberta Ferretti, украшенное стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер и трусы. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и помадой, а стилисты — объемную укладку.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus.