Топ−5 процедур для сохранения молодости и красоты в холодный сезон

Зима — самое время для подготовки кожи к теплому периоду. Многие процедуры дожидались своего часа, и сейчас у вас есть возможность активно заняться поддержанием молодости с помощью косметолога. Мы собрали топ процедур, которые можно начинать делать в холодный сезон, а также посоветовались с ведущим технологом-преподавателем косметологии Алиной Зеленовой, чтобы выяснить, с помощью каких средств поддерживать красоту в домашних условиях.

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Пилинг

Основная процедура, на которую стоит сделать упор девушкам с жирной кожей. Такой тип кожи довольно сложно самоочищается, а потому необходима помощь и с вашей стороны. Вид пилинга подбирает косметолог, все зависит от вашего запроса и проблем, с которыми вы обращаетесь к специалисту. Если же ваша задача — просто поддержать хороший внешний вид кожи, вы можете обойтись легкими пилингами на основе молочной или фруктовой кислоты.

Биоревитализация

Сухой тип кожи, особенно зимой, нуждается в дополнительном увлажнении. Ни один крем не даст такого эффекта, который обеспечит биоревитализация. Косметолог работает с препаратами на основе гиалуроновой кислоты — мощным компонентом для увлажнения глубоких слоев кожи. Процедура потребует прохождения курса, будьте к этому готовы.

Фотоомоложение

Процедуру стоит выполнять исключительно в холодное время года, когда солнце не так активно воздействует на нашу кожу. В чем суть фотоомоложения? Специалист работает на аппарате, который воздействует на кожу короткими импульсами света. После проведения процедуры вы попрощаетесь с сосудами на теле, пигментацией и мелкими морщинками.

Удаление новообразований

Если вы давно хотели избавиться от папиллом или гемангиом, сейчас вы можете начать подбирать специалиста и оптимальный способ избавления от проблемы. Помните, что удаление любых новообразований имеет определенные противопоказания, например, при наличии неврологических или сердечно-сосудистых заболеваниях от лазерного удаления стоит отказаться. Учитывайте этот момент.

Мезотерапия

Прекрасная процедура для поддержания тонуса кожи. Косметолог подбирает коктейль для мезотерапии в соответствии с типом вашей кожи и проблемой, которую необходимо решить. Мезотерапия осуществляется курсом, к этому нужно быть готовым, однако эффект, как правило, заметен уже после первой процедуры.

С какими проблемами борется мезотерапия:

Сухость кожи;

Нарушения регенерации кожи;

Плохой цвет лица;

Морщинки и другие первые признаки старения.

Технолог Алина Зеленова рассказала нам, какие компоненты необходимы в вашей косметике в зимнее время.

Зимой наш эксперт рекомендует отдать предпочтение уходовым продуктам с такими компонентами как:

Натуральные масла (масло ши, масло авокадо, масло зародышев пшеницы) — они удерживают влагу в коже, помогая предотвратить ее сухость и создают «защитный барьер» на коже, который не позволяет влаге испариться;

Смягчающие и заживляющие компоненты (аллантоин, де-пантенол, алоэ) отвечают за регенерацию кожи, а также успокаивают воспаления;

Антиоксиданты (экстракт ромашки, экстракт солодки, экстракт зеленого чая) — выравнивают тон кожи, улучшают ее цвет и текстуру;

Витамины А,С,Е, потому что они способны поддерживать собственные защитные функции кожного покрова и улучшают обмен веществ в тканях;

Увлажняющие агенты (гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, НУФ)

Что делать, если кожа слишком сильно сохнет зимой

Алина: Чтобы избежать данной неприятной проблемы, следует придерживаться некоторых правил в зимний период: