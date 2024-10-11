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Сумка за миллионы и сапоги от Prada: Собчак затмила мужа Богомолова на премьере «Аноры»

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов побывали на премьере фильма «Анора». Об этом сообщает и публикует фото с мероприятия Леди Mail.

Собчак затмила своего мужа на премьере «Аноры»
© РИА Новости

Показ картины с участием российских актеров состоялся 10 октября в кинотеатре «Художественный» в Москве. Здесь собрались звезды кино и шоу-бизнеса. Среди них была Ксения Собчак, которая пришла не одна, а со своим супругом.

© Passion.ru

42-летняя журналистка выбрала для выхода в свет серый костюм и черную блузку с ярким узором. Ярким акцентом ее образа стали золотистые туфли. Как пишет Woman.ru, это были высокие металлизированные казаки с квадратным мысом от Prada. Кроме того, звезда взяла с собой лаковую сумку Hermès Birkin из крокодиловой кожи, цена которой варьируется от 2 до 8 млн рублей.

Собчак собрала волосы и сделала макияж с акцентом на губы, использовав темную помаду. Константин выглядел элегантно в сером свитере, брюках и пальто песочного цвета.

На премьере были замечены и другие артисты: Анна Чиповская, Виктория Толстоганова, Роман Евдокимов и другие звезды. Звездой вечера стал исполнитель одной из ролей, 31-летний Юрий Борисов. Он пришел со своей женой Анной Шевчук. Пара была в хорошем настроении и держалась за руки.

Ранее мы писали о том, что Юра Борисов поделился впечатлениями от картины «Анора». Он признался, что не ожидал такого успеха от ленты американского режиссера Шона Бейкера. Она, напомним, одержала победу на Каннском кинофестивале.

Тренды
Шон Бейкер
Анна Шевчук
Анна Чиповская
Роман Евдокимов
Виктория Толстоганова
Юрий Борисов
Ксения Собчак
Константин Богомолов