Cтилист назвал девять трендов женской обуви на эту осень

Осень официально наступила, а это означает — тыквенные супы и латте со специями, планирование костюмов на Хэллоуин и, конечно, покупка новой обуви. Неважно, оглядываемся ли мы на подиумные коллекции или изучаем последние фотографии стритстайла, очевидно, что новый сезон несет с собой освежение классических силуэтов обуви. Уникальные формы, такие как квадратный носок и заостренный каблук в фокусе внимания, а также в этом сезоне много вариантов для любителей рок-н-ролла: мотоциклетные ботинки в стиле «байкер-шик» и сапоги до бедра. Разбираем со стилистом Машей Ведерниковой девять трендов осенней обуви, которые стоит взять в свой гардероб.

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Байкерские сапоги

Мы вступаем в сезон ботинок с популярным трендом осени 2024 года — мотоциклетными сапогами. Этот ультрасовременный стиль без шнурков невероятно интересен, и самое приятное, что эта обувь функциональна, удобна и легко надевается и снимается — идеальный вариант для любителей модной одежды на ходу.

«Воспользуйтесь своим внутренним рокерским стилем, выбрав полностью черный наряд, или идите по пути бохо-шика и сочетайте ботинки с юбкой макси или платьем в пол», — предлагает стилист.

Четкая геометрия

Этой осенью в обувных трендах все зависит от простых деталей. Туфли с квадратным носком стали элегантной и изящной формой. Неважно, что вы выбираете — балетки или каблуки, — такой фасон легко добавит изысканности вашему образу. Кстати, многие бренды предлагают доступные варианты, так что вы сможете подобрать себе пару, соответствующую вашему бюджету.

Острый нос

И наоборот, туфли на каблуках-лодочках и плоские туфли с заостренным носком продолжают оставаться в тренде и в новом сезоне. В то время как туфли с квадратным носком невероятно шикарны и актуальны, туфли с заостренным носком — это вечный предмет гардероба.

«Воплотите в себе внутреннюю офисную сирену, сочетая остроносые туфли с приталенным костюмом и строгими очками», — советует Маша.

Ботфорты

Они все выше и выше. Теперь мы приземлились в районе середины бедра (кто-нибудь предсказывает возрождение брюк-сапог в следующем году?). Шутки в сторону, этот тренд осенней обуви поначалу может показаться пугающим, но многие дизайнеры дали мастер-класс по его стилизации в своих осенних коллекция× 2024 года. Можно сочетать высокие сапоги с крошечными поддерживая тенденцию «без штанов», или с платьями в стиле бохо, с прозрачными струящимися тканями.

Кроссовки-балетки

Балетки были в топе в течение последних нескольких сезонов, и хотя тренд все еще в силе, любители кроссовок придают ему свое собственное направление. Спортивный стиль начал появляться весной прошлого года, но этой осенью тенденция набирает обороты.

«Ленты создают тонкое сочетание со спортивными лоу-топами, создавая идеальный гибрид обуви. У кого-нибудь еще возникло внезапное желание послушать песни Аврил Лавин?», — смеется стилист.

Тонкие и спортивные

Прошли времена кроссовок на толстой платформе (пока): в этом сезоне в моде тонкие кроссовки в спортивном стиле. Ведущие бренды наперебой создают простые ретро-кроссовки — и их с удовольствием носят и звезды, и рядовые модницы всего мира.

Клоги на высокой подошве

Бохо возрождается, и если вы принимаете этот тренд, то сабо просто необходимы. Удобный фасон — это легкая обувь для осени, которая мгновенно добавит шикарный штрих к любому наряду. Биркенштоки — классический, удобный вариант сабо, но вы также можете придать им более высокий стиль с помощью платформы или шипов.

Не обычная Мэри Джейн

Тренд на туфли Mary Jane силен как никогда, но этой осенью бренды повышают уровень классической обуви, добавляя несколько ремешков и несколько даже гротескные элементы, например, большие банты. Эта тенденция выходит далеко за пределы плоской обуви: чтобы придать своему образу больше выразительности, попробуйте варианты на платформе или каблуке, которые становятся все более популярными благодаря таким знаменитостям, как Тейлор Свифт.

Все о текстуре

Пушистая и меховая обувь сейчас в моде. Функциональны ли они? Не совсем. Или совсем не. Но модные ли они? Безусловно. Показы осенью 2024 года были наполнены различными итерациями максималистского тренда, но прежде чем отнести его к категории «не носибельных», просто попробуйте примерить хотя бы в магазине шикарные варианты, которые добавят немного тонкой текстуры и иронии в любой образ.