Что такое стиль гранж в одежде и как его правильно носить

Рассказываем про историю и характерные черты предметов гардероба.

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«Гранж зародился в 1980–1990-е годы параллельно с появлением нового подстиля альтернативного рока. Соответственно, первыми, кто использовал его в своих образах, стали музыканты. В то время гранж шёл вразрез с кричащими трендами 1980-х годов. Этот стиль преподносился как антимода, а его адепты выступали за индивидуальности и аутентичность», – Мария Игонина, стилист.

История стиля

Гранж в переводе с английского grunge означает «неопрятный», «грязный». Этими двумя словами в целом и можно охарактеризовать данный стиль в одежде.

В модной индустрии пиком развития гранжа стал конец 1983 года. В то время все бутики стали использовать этот термин для продвижения своих коллекций – как мужских, так и женских. Как следствие вспыхнувшей популярности, стиль гранж стал мейнстримом.

Самым известным дизайнером того времени, кто впустил стиль гранж в свои подиумные коллекции, стал Марк Джейкобс. Именно благодаря этой коллекции он и получил свою известность.

В следующий раз мир увидел гранж в 2013 году на показе бренда Yves Saint Laurent. Позже этот стиль видоизменялся и переосмыслялся, в том числе благодаря современным музыкантам. Сейчас гранж уже является неотъемлемой частью модных тенденций и даже входит в повседневные образы и гардеробы.

Самый известный и яркий представитель данного стиля – основатель группы NIRVANA Курт Кобейн. Даже если у вас нет понимания, что такое гранж и какие вещи являются его атрибутами, то вам абсолютно точно известно, как выглядел знаменитый музыкант. Растянутый и мешковатый свитер, непонятной формы рваные джинсы, массивные ботинки на шнуровке и засаленные распущенные волосы. Это и есть характерные черты стиля гранж. Чем проще и дешевле на вас одежда, тем лучше.

Среди женщин известная представительница гранжа – Кортни Лав. Давайте немного вспомним особенности её стиля: мини-платья с воротничками, белые носки или гольфы, растянутые кардиганы, кожаные куртки, рваные колготки, платья-комбинации и грубые массивные ботинки. Важным завершающим элементом таких образов Кортни является размазанный и небрежный макияж.

Характерные черты стиля

Если говорить в общем о стиле гранж, то характерными его чертами являются растянутые, рваные и мешковатые футболки, свитера, джинсы, кожаные куртки, массивные ботинки по типу мартинсов, ультракороткие платья и гольфы, клетчатые рубашки, колготки в сетку.

Цветовая палитра стиля гранж невелика. В основном это тёмные цвета: чёрный, серый, коричневый, хаки, тёмно-бордовый цвет, тёмно-синий. Яркие и светлые оттенки в качестве основных не используются.

Материалы, из которых может быть выполнена одежда в стиле гранж, различные. Здесь и плотные варианты: джинса, кожа, шерсть, фланель. Но также часто встречаются и более лёгкие, воздушные ткани: ситец, органза, атлас. Фишка стиля — это комбинирование, казалось бы, несочетаемых фактур.

Женские образы

Теперь давайте посмотрим, как можно классно вписать гранж в свой повседневный гардероб. Если вам хочется добавить в образы нотки бунтарства, придать им лёгкую небрежность или создать лук, над которым вы как будто не старались, то этот стиль как раз подойдёт.

Достаточно простым и универсальным сочетанием будет рваный свитер с джинсами. Дополняем такой образ ботинками или массивными кроссовками. В качестве аксессуаров можно добавить кольца и бусы или длинный кулон. Здесь в качестве элемента из стиля гранж выступает рваный свитер, который мы успокаиваем простыми джинсами. Такой образ будет и повседневным, и дерзким одновременно.

Другой вариант – осенний гранжевый лук, в котором вам точно будет уютно и комфортно. За основу берём состаренные джинсы, надеваем базовую футболку прямого кроя и поверх неё – куртку рабочего или парку. Особенно модно выглядит образ, когда верхняя одежда выполнена с потёртостями, специально состарена или со следами краски. Обувь для данного образа – кожаные ботинки. В качестве аксессуаров можно использовать крупные серьги или кольца.

Гранж в осеннем гардеробе не просто выполняет функцию дополнения, он может стать основой. Для ещё одного образа понадобится объёмная кожаная куртка с потёртостями. Это будет главный элемент лука. Важно выбрать куртку с фасоном оверсайз. Под неё вы можете надеть что-то базовое. Например, топ, футболку или лонгслив. Здесь лучше отталкиваться от своего комфорта.

Для низа подойдут кожаные брюки или джинсы. В качестве обуви, конечно же, выбирайте массивные ботинки. Если вы любите носить головные уборы, то дополнить такой образ можно кепкой или панамой.

Самое интересное сочетание – это смесь гранжевой и женственной эстетики. Именно в таких образах можно делать акцент на дерзость и женственность одновременно. Здесь главное – не бояться комбинировать несочетаемое.

Возьмите ваше самое праздничное и красивое платье. Это может быть шёлковая комбинация, модель с пайетками, женственное, мини в цветочек. Комбинируйте любое платье с самой грубой обувью в вашей коллекции. Помните: чем массивнее подошва, тем лучше. Дополняйте такие образы крупными украшениями из чернёного серебра или других тёмных металлов.

Общие рекомендации для девушек, которые хотят вписать стиль гранж в свои аутфиты — это не пытаться сделать образ идеальным. Помните, что чем меньше вы стараетесь, тем лучше. А если вы всё ещё не решаетесь экспериментировать со стилем гранж, то попробуйте начать внедрять его в верхнюю одежду. Отлично подойдут кожаные куртки с потёртостями, парки, куртки рабочего.

Мужские образы

Не оставим без внимания и мужскую часть населения. Стиль гранж в одежде придаёт образам не только дерзости, но и делает их более интересными и бунтарскими. Он отлично сочетается с многослойностью. А этот модный приём хорошо работает в мужских образах.

Первое сочетание, которое я хочу предложить — это объёмные джинсы, худи, клетчатая рубашка, завязанная на поясе, и бомбер. В качестве обуви можно использовать спортивные кроссовки или хайкеры. Образ построен на многослойности. Акцент в нём поставлен на клетчатую рубашку, поэтому она должна быть ярче по цвету, чем остальные вещи. Например, можно взять модель в красную клетку.

В мужских образах, так же, как и в женских, отлично смотрится следующее сочетание: рваный свитер с потёртостями, простые джинсы и ботинки на тракторной подошве. Этот аутфит идеально подойдёт на повседневную рутину. Его можно носить осенью или даже зимой, если сверху надеть пуховик. Мужчины такой образ также могут дополнить цепями или массивными браслетами. Главное – чтобы плетение таких аксессуаров не было слишком мелким.

Если хотите выглядеть как рок-звезда, давайте воссоздадим образ тех времён, когда стиль гранж только зарождался. Для этого подойдут джинсы — рваные или состаренные, футболка с логотипом любимой группы, фланелевая рубашка в клетку, а поверх – растянутый кардиган нейтрального оттенка. Дополняем образ длинной цепочкой и спортивными кроссовками или кедами (например, Converse или Vans). А для завершения — солнечные очки в цветной оправе. Вот и готов образ настоящей рок-звезды.

Примеры знаменитостей

Среди знаменитостей, которые часто носят одежду в стиле гранж, можно назвать певицу Рианну. Она известна своими смелыми и экспериментальными образами. Они часто включают элементы гранжа. Рианна предпочитает выбирать рваные джинсы, кожаные куртки и грубую обувь. Её образы всегда привлекают внимание и вызывают восхищение поклонников.

Также можно отметить актрису Кирстен Данст, которая часто появляется на публике в одежде в стиле гранж. Она также известна своим бунтарским духом и стремлением к самовыражению. Кирстен носит рваные джинсы, свитера оверсайз и грубые ботинки. Она создаёт образы, полные индивидуальности и уверенности.

Кроме того, стиль гранж выбирают и другие знаменитости. Например, Майли Сайрус, Белла Хадид, Хейли Бибер и многие другие. Они демонстрируют, что гранж остаётся актуальным и востребованным стилем среди звёзд.

Примеры брендов

В последние годы этот стиль переживает возрождение на модных показах. Дизайнеры включают элементы гранжа в свои коллекции, создавая уникальные и смелые образы. Это может быть грубая обувь, рваные джинсы или небрежно заправленная рубашка. Такие детали придают образам бунтарский дух и индивидуальность.

Например, бренд Balenciaga в 2023 году представил коллекцию, вдохновлённую стилем гранж. В ней были представлены объёмные куртки рабочего с накладными карманами, мешковатые худи, потёртые джинсы, массивные ботинки, кроссовки и даже туфли. Коллекция вызвала большой интерес у поклонников моды и получила положительные отзывы критиков.

Ещё один пример — бренд Vetements. Он также часто обращается к гранжу в своих коллекциях. Например, в последних можно было увидеть специально испачканные краской вещи, растянутые кардиганы, рваные шерстяные юбки и жакеты, а также другие элементы этого стиля.

Гранж продолжает привлекать внимание знаменитостей и молодых людей, которые ценят его за свободу самовыражения и удобство. Многие звёзды выбирают этот стиль для повседневной носки, подчёркивая свою независимость и уверенность в себе.

Молодёжь также находит в гранже отражение своих взглядов и ценностей. Она ценит этот стиль за его свободу и удобство. Молодые люди часто выбирают рваные джинсы, футболки с надписями и потёртые кеды. Гранж позволяет им выразить свою индивидуальность и независимость.

Этот стиль оказывает влияние на современную моду, предлагая новые решения и подходы к созданию образов. Его элементы, такие как потёртости, необработанные края и асимметрия, становятся всё более популярными среди дизайнеров и потребителей. Они добавляют стилю новое звучание, делая его актуальным и востребованным.

Важно помнить, что гранж — это прежде всего про самовыражение и комфорт. Не стоит слепо следовать модным тенденциям. Лучше выбирать те элементы, которые отражают вашу индивидуальность и стиль жизни.