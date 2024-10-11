Какое пальто выбрать: восемь осенних трендов

Говорят, если приснился сон, в котором вы примеряете новое пальто, ждите улучшений в жизни. Верить в подобные предсказания или нет — решать вам, но факт остается фактом: теплая обновка точно улучшит настроение. Тем более когда на улице дождь, ветер, холод и вот это все.

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Макси с акцентными плечами

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Несмотря на всеобщую тягу к женственности, про нарочитую маскулинность никто пока не забывает. А потому самое классическое и универсальное на сегодня пальто — это просторное макси с удлиненной линией плеча, V-образным вырезом и английским воротником. Маленький лайфхак: стоит взять вещь большего размера.

Оверсайз

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Старый, добрый оверсайз — никакими трендами его не возьмешь, да и зачем? Самый беспроигрышный фасон. Такое пальто отлично ладит и с неувядающей многослойностью: толстовка или пиджак под ним будут чувствовать себя довольно раскованно. И главное — не надо задумываться над стилизацией: уместно все.

Приталенное

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Продолжаем активно выделять талию, вдохновляясь ladylike-эстетикой. Сделать это можно, подвязав пальто поясом, тонким ремнем или супермодным изящным шнурком. Либо отдать свое сердце изначально приталенному крою, который визуально придаст фигуре желанный Х-силуэт, «песочные часы».

Двубортное

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Кажется, все уже забыли, что пальто с двумя рядами пуговиц изначально предназначались исключительно для мужчин, причем из крестьянских семей. Зато в наше время двубортный крой, который сейчас особенно актуален, является синонимом элегантности и благородства. Смело выбираем его: пуговицы в два ряда сделают вас стройнее.

Укороченное

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Такая модель на протяжении многих лет числилась в рядах антитрендов, но весной вдруг снова замаячила на фешн-радарах, да так ярко! Остаются хитом укороченные позиции и этой осенью. Прямые в стиле пиджака, свободные с акцентными плечами или приталенные — изделия до середины бедра максимально комфортны особенно в ненастье.

Кейп

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У традиционного пальто появился серьезный соперник родом из Средневековья. Кейп наступает на пятки всем представителям верхней одежды, буквально угрожая обогнать их по популярности и комфорту. Теплый плащ с прорезями для рук в районе локтей — это еще и по-аристократически утонченная история.

Леопард

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Ажиотаж по поводу главного героя осени — пятнистого пальто — начался летом. И если вам кажется, что сейчас страсти улеглись, то это только потому, что все, кто хотел, такой вещью обзавелись. Назвать леопардовый принт акцентом уже язык не поворачивается: рисунок давно стал базой. И тем не менее выглядит эффектно.

С шарфом

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Широкий (и ни в коем случае не узкий) шарф или палантин образует с пальто одно целое. Такой дуэт избавит от необходимости подбирать шейный аксессуар под верхнюю одежду и ломать голову над тем, случился ли здесь match. Дизайнеры решили все за вас, а вам остается только радоваться уюту такого комплекта.