Что обсуждали социальных сетях на этой неделе: видеодайджест «Рамблера»

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Молодежь отказалась от одного популярного косметического средства.

Так, представители поколения Z (зумеры) поддержали тренд на отказ от черной туши для ресниц. Одной из его основательниц оказалась блогерша Хейли Дрю, которая в ставшем популярным в TikTok видео назвала макияж без туши признаком высокой моды.

Уродливая обувь вновь стала трендом.

Сандалии на липучке, которые в сети прозвали уродливыми, вновь вернулись в моду в 2024 году. Выяснилось, что в такой обуви начали массово появляться на публике знаменитости и инфлюэнсеры. Особенно трендовыми стали модели на платформе.

Хирурги назвали самого красивого мужчину в мире.

Самым красивым мужчиной в мире признан 34-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон. Медики провели тщательный анализ, примеряя на лица знаменитостей структуру золотого сечения, выискивая наиболее близкие к идеальным параметры. Эксперт сообщил, что пропорции Тейлора-Джонсона совпадает с совершенным эталоном на 93,04 процента.

Одноногий мужчина понадеялся на Бога и выжил во время урагана.

За несколько дней до катаклизма 54-летний моряк Джозеф Малиновски заявил, что не будет эвакуироваться. Он понадеялся на божью помощь во время шторма и сопротивлялся тем, кто пытался его спасти. После урагана лодка Малиновски причалила к берегу — он был жив и здоров.