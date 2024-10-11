Селена Гомес нашла ключ к идеальному образу для красной дорожки

Классическое «маленькое чёрное платье» никогда не выйдет из моды, поэтому неудивительно, что так много знаменитостей выбирают его для красной дорожки. На арене, которая подвергается столь пристальному изучению, элегантный наряд всегда остаётся безопасным выбором. Трудно выглядеть жертвой моды в таком вневременном дизайне. Но это не значит, что оно должно быть скучным!

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Как доказала сегодня в Лондоне Селена Гомес, неброское платье всё ещё может заявить о себе и даже быть актуальным. Приехав в город для продвижения своего нового фильма «Эмилия Перес» (который, кстати, получил восторженные отзывы), Гомес решила пройтись по красной дорожке в поразительном наряде от Schiaparelli сезона осень-зима 2024. Платье-колонна без рукавов было обтекаемым и хорошо скроенным, а также визуально интересным благодаря золотому вырезу в форме замочной скважины на бюсте. Этот сюрреалистический поворот придал образу необходимую долю игривости, сделав его современным и уникальным.

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Последний образ Селены соответствует её утонченному и скромному стилю. Сотрудничая со стилистом Эрин Уолш, звезда остановилась на элегантных чёрных юбочных костюмах и мини-платьях, которые доказывают, что тотал-блэк всё ещё может быть эффектным. Поддерживаем!