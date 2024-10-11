Бренд MAX&Co. представил новую капсульную осенне-зимнюю коллекцию MAi. Над её созданием дизайнеры бренда работали вместе в с английским модельером Ричардом Куинном. Он, кстати, ещё и основатель одноимённой марки, которая добилась немалых успехов. Так, в 2018 году бренд даже был удостоен премии королевы Елизаветы II.

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В новой линейке MAi умело сочетается стиль 1960-х, научно-фантастические тренды прямиком из фильмов и дистопическая эстетика. Команда также не проигнорировала цветочные и геометрические принты. Сам Ричард переосмыслил классические коды MAX&Co., когда брался за дизайн длинных курток и пальто в светлых оттенках.

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Сдержанную базовую палитру разбавили яркими и чёрными акцентами, моделями c эффектом второй кожи, смелыми цветами, вышивкой paillettes и логотипом Tee. Это нам надо!