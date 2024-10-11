Важные правила, чтобы выбрать идеальный цветной консилер

Правильный консилер — обязательный элемент в любом макияже. От качественного и, главное, грамотно подобранного по цвету консилера, зависит восприятие вашего макияжа в целом. Визажист Анастасия Хорошева подсказала нам, как определиться с оттенком консилера и какая консистенция подойдет для разных типов макияжа.

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Почему многие отказываются от консилера

Самая частая проблема в случае с консилером — подбор неправильного оттенка. Вы можете не просто не скрыть вены, синячки и морщинки, но и подчеркнуть несовершенства еще больше. И разочаровавшись, и вовсе решите отказаться от средства, чего, конечно же, делать не стоит. Обязательно изучите технику нанесения средства, чтобы получить эффектный макияж на выходе.

Анастасия:

«Если у вас сильный синий синяк из-за недосыпа, я бы вам советовала использовать консилер с персиковым оттенком».

Данный оттенок нейтрализует холодный подтон кожи.

Как подобрать консилер по консистенции

Консилеры различаются по плотности, это необходимо для выполнения различных видов макияжа. Визажист:

«Для лифтинг, естественного и ежедневного макияжа я бы советовала брать легкие консилеры, которые больше похожи на водичку».

Они не дадут эффекта маски. Для вечернего макияжа наш эксперт советует выбирать консилеры поплотнее, тем более, если вы планируете сохранить макияж на всю ночь. Не забывайте фиксировать все средства специальными спреями или пудрой, чтобы не смазать продукт.

А что же с оттенками?

Никогда не приобретаем консилер, который был бы темнее вашей кожи! Зона под глазами нуждается в подсвечивании. Анастасия:

«Оттенок консилера может быть светлее на один тон, чем ваш натуральный, либо же такого же цвета».

Сильно высветлить зону под глазами не нужно, чтобы не акцентировать внимание на данной области.

К слову, консилер в розовом оттенке здорово освежает лицо в целом, а потому хотя бы одно средство в таком оттенке должно быть в вашей косметичке.