Кейт Миддлтон надела символичные серьги для неожиданного выхода в свет

Кейт Миддлтон выбрала символичные серьги для своего неожиданного выхода в свет с принцем Уильямом, но обошлась без одного из самых знаковых предметов в своей королевской шкатулке. Принцесса Уэльская вместе с мужем посетила Саутпорт 10 октября, чтобы поддержать общество, скорбящее по погибшим. Речь идёт о людях, которых не стало в результате массового нападения на занятиях йогой и танцах, организованных Тейлор Свифт летом, в результате которого погибли три девушки. Это была первая публичная вылазка принцессы Кейт после того, как она объявила о завершении химиотерапии.

Принцесса надела золотые серьги-капли в виде папоротника от Catherine Zoraida, которые принадлежат ей уже много лет и которые она ранее надевала на детский пикник на Chelsea Flower Show в мае 2023 года. Выбор Кейт имел особое значение. Папоротник считается символом выносливости, стойкости и новых начинаний благодаря своей способности произрастать в самых разных условиях. Его распустившиеся ветви символизируют свежий рост и обновление. Принц и принцесса Уэльские хотели посетить Саутпорт, чтобы показать жителям города, что их не забыли и что они будут продолжать поддерживать их, поэтому серьги, стали подходящим выбором для столь эмоционального дня.

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Однако Кейт была без своего культового обручального кольца с сапфирами и бриллиантами, которое ранее принадлежало её покойной свекрови, принцессе Диане. Хотя Кейт провела большую часть этого года вне зоны внимания, она носила ослепительное кольцо, которое принц Уильям выбрал для предложения руки и сердца в 2010 году. Однако во время последующих выходов в свет она не надевала обручальное кольцо.