Стилист рассказал, откуда взялись кардиганы и как их правильно носить

Кардиганы — стильная и практичная часть гардероба, которая не теряет своей популярности уже на протяжении многих веков. Откуда взялся уже привычный многим элемент одежды и как его правильно носить, рассказал в своём телеграм-канале стилист Александр Рогов.

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«Расскажу-ка вам историю происхождения трикотажного свитера без воротника на пуговицах: кардиган был назван в честь Джеймса Браднелла, седьмого графа Кардигана, генерал-майора британской армии», — пишет эксперт.

В 1854 году, во время Крымской войны, генерал Браднелл прибыл в Россию и столкнулся с суровым климатом. Чтобы защититься от ветра и холода, он носил под военный мундир рыбацкий свитер, а позже заказал такие вязаные изделия для своих солдат. Этот свитер вошёл в историю под именем своего создателя — кардиган.

Сегодня кардиганы вновь на пике популярности, и стилист делится интересными приёмами стилизации, которые помогут носить этот тренд стильно и современно:

Многослойность: наденьте кардиган поверх жилета и рубашки — классический способ согреться, оставаясь стильным;

Игра на контрастах: яркие цветовые сочетания, как на последних показах Prada, помогут выделиться в толпе;

По парам: попробуйте заправить кардиган в штаны из одного комплекта — это придаст вашему образу завершённости и изысканности;

Длинный кардиган вместо платья: этот вариант станет отличной альтернативой традиционным платьям в прохладную погоду.

Не бояться экспериментировать, но находить баланс — с возрастом женщинам приходится более тщательно подбирать гардероб. Стилист Анастасия Стоякина дала 4 совета для дам элегантного возраста.