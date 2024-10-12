Увлажняющие средства для кожи лица: как применять и в чем преимущества

Увлажнение — важный аспект в уходе за кожей лица. Нельзя пренебрегать средствами, которые поддерживают водно-липидный баланс. Без достаточного увлажнения кожа будет увядать: сухость, преждевременные морщины и другие структурные деформации. Поэтому необходимо включить в свой уход увлажняющие средства.

Кремы и сыворотки

Крем — хастхэв в уходе за кожей лица. Задача крема — создать защитную пленку, которая препятствует устранению влаги, предотвращает обезвоживание и защищает от агрессивных факторов. Кремы поддерживают здоровье кожи и борются с проблемами.

Богатый активами крем NANOORGANIC для всех типов кожи, особенно для обезвоженной и чувствительной, обеспечивает глубокое каскадное увлажнение. Снижает гиперчувствительность, заметно уменьшает дискомфорт (зуд, чувство стянутости, шелушение), комплексно улучшает состояние и внешний вид кожи, возвращает ей эластичность.

Комплексный, всесторонний уход для кожи лица от Roslin с Витамином Е, разработанный с использованием высококачественных ингредиентов. Формула насыщена натуральными маслами, экстрактами и витаминами для глубокого увлажнения, питания и защиты кожи.

Такой формат многим покажется чем-то новеньким. Нежная текстура разглаживающего ночного бальзама Luxe Hayat деликатно ухаживает за кожей во время сна. Бальзам восстанавливает упругость и эластичность. Масло черного тмина оказывает антисептический и противовоспалительный эффект, а также регулирует водный баланс.

Еще одно средство, работающее во время сна. Инновационная формула антивозрастного крема HydroBionique на основе морских пептидов и нуклеиновых кислот точечно воздействует на поврежденные клетки кожи, восстанавливая плотность и эластичность клеточных мембран.

В дневное время крем “Сокровища Крыма” на основе гидролата розы восстанавливает и поддерживает оптимальный уровень влаги, наполняет кожу витаминами и питательными компонентами, делая кожу сияющей изнутри.

Интенсивно увлажняющий крем OK beauty с легкой текстурой обогащенный аминокислотами, пептидами и гиалуроновой кислотой разных молекулярных масс обеспечивает длительное увлажнение, способствует заметному улучшению внешнего вида, восстановлению микробиома и гидролипидного баланса кожи.

Корейский увлажняющий крем для лица Holika Holika обогащен пробиотиками, которые уменьшают раздражения, борются с несовершенствами и защищают кожу от агрессивных воздействий окружающей среды. Также в состав продукта входит гиалуроновая кислота, экстракт алоэ, масло ши, сквалан и комплекс растительных масел.

Крем для лица Clean+ с гиалуроновой кислотой и лифтинг-комплексом интенсивно увлажняет и питает кожу, придает ей плотность и упругость. Крем с насыщенной текстурой разработан для нормальной, комбинированной и склонной к сухости кожи.

Увлажняющий крем от Geltek с защитой от солнца SPF10 содержит масла ши и сладкого миндаля. В составе УФ-фильтры последнего поколения, алоэ вера, протеины шёлка, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, д-пантенол.

Стик-бальзам d’Alba включает ингредиенты, обладающие мощными осветляющими свойствами: глутатион, альфа-бисаболол и витамин С. Нежная, таяющая текстура позволяет средству интенсивно питать кожу. Высокоэффективная формула возвращает коже упругость, помогая разглаживать морщинки.

Крем SKIN1004 на основе мадагаскарской центеллы увлажняет и питает, восполняя недостаток влаги и устраняя сухость, шелушение и чувство стянутости.

Сыворотки служат дополнением к базовому уходу за кожей лица и обладают высокой концентрацией активных компонентов. Продукт работает прицельно, чтобы решить конкретную проблему.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой от Aravia Hyaluronic active serum интенсивно и глубоко увлажняет, повышает эластичность и упругость кожи, замедляет процесс старения, разглаживает морщины. Предотвращает потерю влаги, улучшает защитные функции кожи, снимает раздражения, успокаивает, способствует заживлению кожи. Делает кожу сияющей.

А аминокислоты и пептиды шелка в сыворотке Rose из Мастерской Олеси Мустаевой способствуют улучшению упругости и эластичности кожи, предотвращая появление морщин и признаков старения.

Биотехнологичная сыворотка-бустер Booster Bar c мощными анти-эйдж пептидами и ультра-увлажняющим комплексом помогает эффективно противостоять возрастным изменениям, расслабить зоны активной мимики, стимулировать выработку коллагена. Содержит высокую концентрацию глутатиона — мощнейшего антиоксиданта, защищающего клетки от старения.

В составе сыворотки для лица To My Skin: церамиды – восстанавливают липидный барьер; гиалуроновая кислота – повышает эластичность и упругость кожи.

Сыворотка Frudia направлена на мощное увлажнение и смягчение кожи. Экстракт листьев черники и бетаин обладают антиоксидантным эффектом, а комплекс масел семян фруктов и растений активно восстанавливает сухую, обезвоженную и усталую кожу. Сыворотка с натуральным составом подойдет и для чувствительной кожи.

Крем для лица MENOMOSO направлен на ежедневное базовое увлажнение кожи, он оптимизирует гидробаланс и поддерживает оптимальный уровень увлажнения в течение дня.

Маски

Крем-маска для лица — идеальное средство для полноценного и восстанавливающего ухода за кожей. Увлажняющая маска Мatsesta содержит гиалуроновую кислоту, органические экстракты и витамины и работает на клеточном уровне, способствуя омоложению кожи и повышению ее упругости.

Тканевая маска DR.F5 способствует экстренному длительному увлажнению и создает защитный барьер гиалурона.

Разные виды гиалуроновой кислоты притягивают и удерживают молекулы воды, тем самым обеспечивая упругость каркаса кожи и укрепляет его. Экстракты центеллы, камелии и граната борятся со свободными радикалами, защищая от возрастных изменений.

Тоник

Тоник для лица — не просто вода и должен присутствовать в ежедневном уходе обязательно. Средство содержит порцию активных веществ для интенсивного увлажнения.

Гиалуроновый тоник для лица Hydration Natura Siberica восстанавливает естественный pH. Кожа наполнена влагой, цвет лица сияет здоровьем. 4D гиалуроновая кислота увлажняет и защищает кожу от дегидратации на всех уровнях. Гликопротеины северной ламинарии стимулируют выработку собственного коллагена, улучшают текстуру кожи.

Пенка

Умывание — самый важный этап. Очищение от загрязнений служит отличным началом для ежедневного ухода. Качественное очищение кожи — залог успеха.

Мягкая формула средства Lifecode деликатно очищает кожу и обеспечивает длительное ощущение свежести. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, обладающая высокой проникающей способностью, обеспечивает длительное и интенсивное увлажнение для поддержания молодости и здорового сияния кожи.