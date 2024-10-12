Почему тоник должен быть в арсенале любой красавицы

Множество косметических средств способно привести любую красавицу в замешательство. Зачем нужен тоник для лица, чем он отличается от лосьона и тонера? Рассказываем подробно.

Зачем нужен тоник для лица

Тоник способен восстановить баланс кожи, который страдает от применения воды и средств для умывания. Очищает кожу от загрязнений и способствует лучшей проводимости средств, которые будете применять после него. Тоник увлажняет и матирует лицо, делает более ровным тон, придает свежесть.

Отличия тоника от других средств

От мицеллярной воды

Мицеллярную воду применяют, чтобы бережно очистить лицо. В ней содержатся мицеллы, которые «захватывают» грязь и остатки макияжа.

От лосьона

У тоника — водная основа, лосьон содержит спирт.

От тонера

В состав тонера вводят питательные компоненты, он плотный, иногда как желе или гель.

Состав тоника для лица

95% — вода;

5% — питательные и активные вещества, в зависимости от особенностей косметического средства.

Производители добавляют гиалуроновую, салициловую, аскорбиновую кислоты, глицерин, растительные компоненты.

Как использовать тоник

смыть макияж;

подсушить лицо;

смочить ватный диск тоником и протереть лицо;

через несколько секунд можно наносить основной уход.

При использовании тоника важно избегать области глаз.

Виды тоников: