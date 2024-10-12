Почему тоник должен быть в арсенале любой красавицы

Тоник — не вода: почему это средство должно быть в арсенале любой красавицы
Множество косметических средств способно привести любую красавицу в замешательство. Зачем нужен тоник для лица, чем он отличается от лосьона и тонера? Рассказываем подробно.
Зачем нужен тоник для лица
Тоник способен восстановить баланс кожи, который страдает от применения воды и средств для умывания. Очищает кожу от загрязнений и способствует лучшей проводимости средств, которые будете применять после него. Тоник увлажняет и матирует лицо, делает более ровным тон, придает свежесть.
Отличия тоника от других средств
От мицеллярной воды
Мицеллярную воду применяют, чтобы бережно очистить лицо. В ней содержатся мицеллы, которые «захватывают» грязь и остатки макияжа.
От лосьона
У тоника — водная основа, лосьон содержит спирт.
От тонера
В состав тонера вводят питательные компоненты, он плотный, иногда как желе или гель.
Состав тоника для лица
- 95% — вода;
- 5% — питательные и активные вещества, в зависимости от особенностей косметического средства.
Производители добавляют гиалуроновую, салициловую, аскорбиновую кислоты, глицерин, растительные компоненты.
Как использовать тоник
- смыть макияж;
- подсушить лицо;
- смочить ватный диск тоником и протереть лицо;
- через несколько секунд можно наносить основной уход.
При использовании тоника важно избегать области глаз.
Виды тоников:
- увлажняющие;
- отшелушивающие;
- матирующие;
- антивозрастные.