Пять моделей актуальной верхней одежды на ноябрь

Настало время, когда стоит активно заняться подбором теплой верхней одежды, которая при всем комфорте подчеркнет ваш индивидуальный стиль и не будет выбиваться из трендов. Стилист Валерия Пухлякова поделилась с нами вариантами актуальной верхней одежды, идеально подходящей для выходов в ноябре.

Пальто

Трудно представить современный гардероб без пальто. Это изделие уже давно не ассоциируется с элегантными образами. С правильной стилизацией мы можем носить пальто с повседневными и даже спортивными вещами.

Валерия: «Лаконичное длинное двубортное пальто со спущенными или с прямыми плечами нейтрального оттенка — вечная классика, которая актуальна по сегодняшний день».

Такой предмет гардероба легко интегрировать в любой гардероб на каждый день и для особого случая.

Бомбер

Вновь в этом сезоне вернулись на подиумы объемные бомберы с круглыми плечами. Как говорит наш эксперт, в целом модели с акцентными с крупными плечами — большой тренд 2024 года, так что обязательно берите их на заметку. Чтобы носить это в холодную осень важно выбирать бомбер из натуральной кожи с утепленной подкладкой.

Шуба

Конечно, чтобы провести ноябрь, а дальше зиму тепло и модно, идеально подойдет шуба. Натуральный мех или искусственный — выбирать вам. Тем более, искусственный мех теперь почти неотличим от натурального.

Валерия: «Высокую планку здесь задал Энтони Ваккарелло, заставив поверить зрителей модного шоу в 2022 году, что его акриловые шубы — из норки».

Одинаково шикарно выглядят длинные и короткие шубы.

Куртки в рабочем стиле

Также на подиуме (не опять, а снова) активно замелькала рабочая униформа. И вот образ «с вечеринки— к станку» (или наоборот) уже вовсю цитируют стритстайл-героини и коллеги Миуччи и Рафа Симонса, которые выпустили на модном шоу в 2024 году образцово рабочие куртки. Они сочетают грубую униформу невесомыми юбками и лодочками на высоком каблуке, джинсами и брюками.

Халат

Тем, кто собирается провести позднюю осень в более теплом средиземноморском климате, может подойти стиль подобного плана.