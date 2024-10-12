Как восстановить кожу после загара
Эксперты дали рекомендации по восстановлению кожи после отпуска и воздействия солнца, сообщает издание The Voice.
К сожалению, наша кожа стареет от регулярного попадания на нее солнечных лучей. Как результат – она повреждается, теряет эластин, коллаген, а также становится более сухой.
Однако, это не значит, что загорать нельзя. Загар допустим при соблюдении ряда правил, а также при обращении к специалисту, который поможет восстановить упругость и молодость кожи.
Правила хорошего загара
Эти рекомендации важно не только знать, но и следовать им.
- Загорать лучше рано утром или перед закатом. При этом нельзя этим увлекаться: достаточно полежать на солнце четыре раза по 15 минут;
- Следует носить легкую свободную одежду, которая будет закрывать тело. Кроме того, не забывайте о шляпе с полями, чтобы уберечь лицо от солнечных лучей;
- Помните о защите: необходимо приобрести крем с SPF 30 и выше. Если вы любите купаться, то вам подойдет средство, которое не смывается водой. Крем лучше покупать в аптеке, а не в магазинах косметики;
- Можно принимать препараты для оптимизации загара, например, обычные витамины для волос и кожи или витамин D;
- После сеанса загара нанесите на кожу успокаивающее молочко для тела. Если вы обгорели на солнце, используйте средство от ожогов.
Обращение к косметологу
Правильно подобранные косметологические процедуры помогут справиться с последствиями неправильного загара. Пострадать от солнца может не только лицо, но и руки, зона декольте и плечи.
Косметолог может предложить следующие процедуры:
- Глубокое увлажнение посредством инъекций либо аппаратных методик;
- Регенеративная биостимуляция с использованием филлеров. Эта процедура восстановит глубокий слой кожи за счет стимулирования выработки коллагена и эластина;
- Воздействие на пигментные клетки кожи: это поможет убрать появившиеся веснушки и пигментные пятна.