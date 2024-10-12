Как восстановить кожу после загара

Эксперты дали рекомендации по восстановлению кожи после отпуска и воздействия солнца, сообщает издание The Voice.

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К сожалению, наша кожа стареет от регулярного попадания на нее солнечных лучей. Как результат – она повреждается, теряет эластин, коллаген, а также становится более сухой.

Однако, это не значит, что загорать нельзя. Загар допустим при соблюдении ряда правил, а также при обращении к специалисту, который поможет восстановить упругость и молодость кожи.

Правила хорошего загара

Эти рекомендации важно не только знать, но и следовать им.

Загорать лучше рано утром или перед закатом. При этом нельзя этим увлекаться: достаточно полежать на солнце четыре раза по 15 минут;

Следует носить легкую свободную одежду, которая будет закрывать тело. Кроме того, не забывайте о шляпе с полями, чтобы уберечь лицо от солнечных лучей;

Помните о защите: необходимо приобрести крем с SPF 30 и выше. Если вы любите купаться, то вам подойдет средство, которое не смывается водой. Крем лучше покупать в аптеке, а не в магазинах косметики;

Можно принимать препараты для оптимизации загара, например, обычные витамины для волос и кожи или витамин D;

После сеанса загара нанесите на кожу успокаивающее молочко для тела. Если вы обгорели на солнце, используйте средство от ожогов.

Обращение к косметологу

Правильно подобранные косметологические процедуры помогут справиться с последствиями неправильного загара. Пострадать от солнца может не только лицо, но и руки, зона декольте и плечи.

Косметолог может предложить следующие процедуры: