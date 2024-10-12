29-летняя модель Джиджи Хадид снялась в сильных образах для журнала Elle Magazine Arabia. Об этом сообщает Леди Mail и публикует кадры со знаменитостью.

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На одном из фото модель позировала в белом брючном костюме. Джиджи Хадид дополнила образ массивными серьгами с крупными камнями. На другом снимке знаменитость предстала в топе в золотых пайетках. Для съемки она надела украшение в виде золотой цепи, сделала легкий макияж и расслабленную укладку с легкими волнами.

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Недавно Джиджи Хадид приняла участие в шоу Rabanne в рамках Недели моды в Париже. Модель открыла показ, появившись на подиуме в многослойном полосатом наряде из футболки, рубашки и ветровки.

Напомним, в Сети уже давно ходят слухи о романе Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера. Впервые пару засняли во время свидания в Нью-Йорке осенью прошлого года. Знаменитости пока не комментировали предположения, но их уже неоднократно замечали вместе. В мае в Сети заговорили о возможной помолвке модели и артиста.

Ранее мы писали о том, что Джиджи Хадид появилась на яхте Брэдли Купера.