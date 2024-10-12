Мицеллярная вода: зачем она нужна и как правильно ее использовать

Рассказываем, что это за чудо-средство, которое косметологи рекомендуют всем, а также отвечаем на самый волнующий вопрос, а нужно ли его смывать.

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Несмотря на то, что многие покупают мицеллярную воду и используют как средство демакияжа, не все толком знают, что же из себя представляет эта живительная влага. Рассказываем: это деминерализованная вода с особыми молекулами-губками, которые бережно и эффективно очищают кожу. Мицеллы — молекулы поверхностно-активных веществ, которые собирают в себя грязь и жир, не контактируя с липидным слоем и не нарушая гидробаланс. Мицеллы были изобретены еще более полувека назад, но во благо красоты стали их использовать относительно недавно.

Чем так хороша мицеллярная вода?

Она подойдет тем, у кого чувствительная кожа, потому что мицеллы очень бережно очищают, не раздражая кожный покров. Это средство по праву можно назвать экологичным, ведь оно не содержит парабенов, силикона и отдушек. Такая чудо-водичка универсальна: подходит и для глаз, и для губ, и для лица, и для шеи. Еще один плюс, ей могут пользоваться, как тинейджеры, так и люди в возрасте.

Иногда в мицеллярную воду добавляют дополнительные средства, которые усиливают состав. Так, например, бренд “Сокровища Крыма” создал средство на основе гидролата лаванды. Оно способствует снятию раздражений, покраснений и шелушений, заживляет мелкие повреждения кожи. Нормализует гидробаланс, поддерживая оптимальный уровень влаги в коже, делает ее более мягкой и гладкой.

Мицеллярная вода Кокос и Хлопок от Pravilnaya Kosmetika подходит для любого типа кожи: чувствительной, проблемной, сухой или жирной. Она препятствует сухости и шелушениям, сохраняя здоровое сияние кожи.

Часто возникает вопрос, а нужно ли смывать мицеллярную воду? Нет! Это несмываемое средство. Можно при желании ополоснуть лицо прохладной водой, кому умывание с водой привычнее. Но это необязательно.