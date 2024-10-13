Стилист назвала четыре вида самой трендовой обуви осенью 2024 года

Замшевые сапоги в бохо-стиле, грубые ботинки, сапоги-трубы и туфли "Мэри Джейн" будут в тренде осенью 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская.

© m24.ru

Она заметила, что в этом сезоне все довольно консервативно, и среди прошлогодних пар можно обнаружить вполне модные варианты на нынешнюю осень. При этом сейчас самое время приобрести мягкие свободные сапожки из замши в бохо-стиле, а-ля "из 1970-х". Это крепкий тренд, который продержится еще пару сезонов, добавила стилист.

В моде сейчас и грубые ботинки – высокие и низкие, с отделкой и просто шнурованные. Можно выбрать черные, однако в этом сезоне стоит обратить внимание на бордовый. Эльвира Янковская звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов

Также как нельзя лучше подойдут сапоги-трубы. Если с ними надеть мини-юбку, а сверху накинуть тренч или длинное пальто, образ получится очень стильным. При этом будет комфортно, даже если на улице плохая погода, отметила эксперт.

"Все еще в тренде туфли "Мэри Джейн". Такие модели можно носить вплоть до холодов, а потом утеплиться гольфами или плотными колготками", – рассказала Янковская.

В целом же признаки модной осенней обуви 2024 года – это нейтральные цвета, невысокий каблук и способность сочетаться с любым гардеробом, указала специалист.

Натуральные цвета встают в один ряд с универсальным черным. Также актуальны сейчас любые оттенки коричневого. Носок может быть острым и квадратным, каблук – скошенным. Подошва допустима как плоская, так и рифленая, довольно толстая. Эльвира Янковская звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов

Ранее стилист-имиджмейкер Наталия Туркенич рассказала, как выбрать осеннее пальто. Идеальным вариантом она назвала модель, которая на 90% состоит из любого вида шерсти и содержит 10% синтетической добавки – акрил, полиамид или полиэстер. Все это делает изделие более износостойким и способствует меньшей деформации во время носки.