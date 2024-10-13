Липолитики и инъекционные методы: как без вреда избавиться от целлюлита
Целлюлит — это не только эстетическая проблема, но и показатель изменений в подкожно-жировой клетчатке, связанных с нарушением микроциркуляции и обмена веществ. Борьба с ним требует комплексного подхода, и одним из наиболее эффективных методов на сегодняшний день является инъекционная терапия, включающая использование липолитиков и других активных препаратов. Как работает этот метод, а также на что стоит обратить внимание перед процедурой «» узнала у дерматовенеролога-косметолога медицинского центра «Неболит» Галины Скворцовой.
Как работают липолитики и мезотерапия
Липолитики — это вещества, которые способствуют расщеплению жировых клеток (адипоцитов), тем самым уменьшая объем жировой ткани и улучшая контуры тела, рассказала специалист.
— Мезотерапия, включающая липолитики, представляет собой инъекционное введение активных компонентов непосредственно в проблемные зоны. Эта методика позволяет восстанавливать нормальный обмен веществ в жировой ткани, улучшая кровоток и лимфоотток, а также активируя защитные функции кожи, — пояснила Скворцова.
Основными активными компонентами в составе инъекционных коктейлей для борьбы с целлюлитом являются:
- липолитики — синтетические или натуральные вещества, которые стимулируют распад жировых клеток;
- дефиброзирующие препараты — разрушают фиброзные перегородки, которые формируются вокруг жировых клеток и способствуют образованию «апельсиновой корки»;
- препараты для улучшения микроциркуляции — нормализуют кровообращение и циркуляцию лимфы, что способствует устранению отеков;
- антиоксиданты — выводят токсины и шлаки, поддерживая здоровье кожи;
- витамины и минералы — восстанавливают тонус кожи, повышая ее упругость и эластичность.
Преимущества инъекционных методов
Мезотерапия с использованием липолитиков заслуженно считается одним из наиболее эффективных методов нехирургической коррекции целлюлита и локальных жировых отложений, заверила доктор. Основные ее преимущества включают:
- уже после нескольких процедур можно увидеть улучшение структуры кожи, уменьшение объема жировых отложений;
- результаты процедур сохраняются длительное время при поддержке здорового образа жизни;
- после инъекций пациентки могут вернуться к обычной жизни, так как процедура не требует сложного восстановления;
- современные препараты, прошедшие сертификацию, минимизируют риск побочных эффектов.
Что важно знать перед процедурой
По словам врача, как и любая медицинская процедура, инъекционные методы борьбы с целлюлитом имеют свои противопоказания. Перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом-косметологом и провести обследование на предмет возможных рисков.
Основные противопоказания:
- эпилепсия;
- онкологические заболевания;
- воспалительные процессы на коже;
- острые инфекционные заболевания;
- прием некоторых медикаментов;
- индивидуальная непереносимость компонентов инъекционного коктейля;
- повреждения кожи или свежий загар.
— Важно также отметить, что результативность процедур значительно повышается при сочетании мезотерапии с другими методами коррекции фигуры. Это могут быть антицеллюлитный массаж, ультразвуковая липосакция, прессотерапия и электролиполиз. Комплексный подход позволяет достичь более выраженных и стойких результатов, — заверила косметолог. Инъекционные методы, такие как мезотерапия и липолитики, предоставляют женщинам эффективные инструменты для борьбы с целлюлитом и улучшения внешнего вида, отметила врач. — Однако перед началом процедур важно пройти консультацию у квалифицированного специалиста и исключить возможные противопоказания. При правильном подходе и сочетании различных методов коррекции фигуры можно достичь выраженного, длительного и безопасного результата, который положительно скажется на самочувствии и уверенности в себе, — заключила специалист.