Как без вреда избавиться от целлюлита

Целлюлит — это не только эстетическая проблема, но и показатель изменений в подкожно-жировой клетчатке, связанных с нарушением микроциркуляции и обмена веществ. Борьба с ним требует комплексного подхода, и одним из наиболее эффективных методов на сегодняшний день является инъекционная терапия, включающая использование липолитиков и других активных препаратов. Как работает этот метод, а также на что стоит обратить внимание перед процедурой «» узнала у дерматовенеролога-косметолога медицинского центра «Неболит» Галины Скворцовой.

© Вечерняя Москва

Как работают липолитики и мезотерапия

Липолитики — это вещества, которые способствуют расщеплению жировых клеток (адипоцитов), тем самым уменьшая объем жировой ткани и улучшая контуры тела, рассказала специалист.

— Мезотерапия, включающая липолитики, представляет собой инъекционное введение активных компонентов непосредственно в проблемные зоны. Эта методика позволяет восстанавливать нормальный обмен веществ в жировой ткани, улучшая кровоток и лимфоотток, а также активируя защитные функции кожи, — пояснила Скворцова.

Основными активными компонентами в составе инъекционных коктейлей для борьбы с целлюлитом являются:

липолитики — синтетические или натуральные вещества, которые стимулируют распад жировых клеток;

дефиброзирующие препараты — разрушают фиброзные перегородки, которые формируются вокруг жировых клеток и способствуют образованию «апельсиновой корки»;

препараты для улучшения микроциркуляции — нормализуют кровообращение и циркуляцию лимфы, что способствует устранению отеков;

антиоксиданты — выводят токсины и шлаки, поддерживая здоровье кожи;

витамины и минералы — восстанавливают тонус кожи, повышая ее упругость и эластичность.

Преимущества инъекционных методов

Мезотерапия с использованием липолитиков заслуженно считается одним из наиболее эффективных методов нехирургической коррекции целлюлита и локальных жировых отложений, заверила доктор. Основные ее преимущества включают:

уже после нескольких процедур можно увидеть улучшение структуры кожи, уменьшение объема жировых отложений;

результаты процедур сохраняются длительное время при поддержке здорового образа жизни;

после инъекций пациентки могут вернуться к обычной жизни, так как процедура не требует сложного восстановления;

современные препараты, прошедшие сертификацию, минимизируют риск побочных эффектов.

Что важно знать перед процедурой

По словам врача, как и любая медицинская процедура, инъекционные методы борьбы с целлюлитом имеют свои противопоказания. Перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом-косметологом и провести обследование на предмет возможных рисков.

Основные противопоказания:

эпилепсия;

онкологические заболевания;

воспалительные процессы на коже;

острые инфекционные заболевания;

прием некоторых медикаментов;

индивидуальная непереносимость компонентов инъекционного коктейля;

повреждения кожи или свежий загар.