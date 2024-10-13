Модель Алеся Кафельникова снялась в свадебном платье для глянца

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, снялась в свадебных образах для нового выпуска индонезийского журнала Harper's Bazaar. Фото опубликованы в Telegram-канале «Бабская курилка».

На одном из кадров 25-летняя Алеся Кафельникова позировала в белом платье-бюстье Stellarissa с объемной юбкой на фоне ваз с цветами. Образ модели дополнили широкая шляпа с фатой и золотое колье Bvlgari. На другом снимке звезда подиумов была запечатлена в сияющем макси-платье Biyan и бежевых босоножках. Визажисты сделали Кафельниковой макияж в нюдовых тонах.

© соцсети

До этого Алеся появилась на показе Vivienne Westwood. Она дефилировала на шоу в бежевом комплекте, который состоял из блузы с глубоким декольте и юбки. При этом девушка не стала надевать бюстгальтер. Образ девушки дополнили черные солнцезащитные очки, серебристая массивная цепь, вместительная сумка и туфли.

На днях Алеся Кафельникова показала фигуру в черном прозрачном облегающем платье с вырезом и стрелками. Модель добавила к нему солнцезащитные очки, массивные золотые серьги-кольца, сумку и туфли на каблуках с острым мясом и пряжками.

Ранее Светлана Лобода показала фигуру в мини-платье в технике кроше.