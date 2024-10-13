Анна Седокова вышла в свет в облегающем костюме после развода

41-летняя певица Анна Седокова посетила матч после развода с баскетболистом.

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41-летняя певица Анна Седокова вышла в свет после заявления о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» посетила открытие сезона баскетбольной лиги MEDIA BASKET. Артистка появилась на мероприятии в откровенном образе. Об этом пишет Super.ru.

Накануне в Москве состоялось открытие четвертого сезона медийной баскетбольной лиги MEDIA BASKET. В турнире приняли участие 16 команд, состоящих из профессиональных игроков, любителей, блогеров и представителей шоу-бизнеса. На мероприятии появились многие знаменитости, среди которых была и Анна Седокова. Певица выбрала откровенный образ — она надела черный облегающий комбинезон с глубоким декольте и вырезами по бокам.

Экс-солистка «ВИА Гры» пришла на турнир, чтобы поддержать свою команду Alikson, которая одержала победу в игре. По словам Анны Седоковой, рэпер T-Killah (Александр Тарасов) перед матчем показал видеовизитку своей команды, в которой высмеял певицу и ее подопечных. Команда певца «Родина Media» проиграла в двух матчах. Поддержать артистку и ее команду приехал блогер Гусейн Гасанов, который больше года назад уехал из России после налоговых проверок блогеров.

Также на мероприятии присутствовали и другие знаменитости: Наталья Рудова, Егор Шип, Сергей Матвиенко, Любовь Сидоркина (Любятинка), Никита Серов с супругой Полиной, Андрей Кириленко. Открытие сезона MEDIA BASKET завершилось выступлением рэпера L'One.

Напомним, недавно Анна Седокова подтвердила слухи о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой после четырех лет брака. Певица заявила, что они с мужем «благодарны друг другу за путь, который прошли вместе». По словам знаменитости, в ней произошли как внешние, так и внутренние изменения. Артистка сделала короткую стрижку и перекрасила волосы в рыжий цвет и призналась, что «чувствует себя абсолютно счастливо».

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова озвучила причины развода с Янисом Тиммой.