47-летняя Шакира снялась в купальнике на яхте

Певица Шакира продемонстрировала фигуру в купальнике в музыкальном клипе на песню «Soltera». Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Шакира танцевала на яхте в нежно-голубом раздельном купальнике, который был украшен бахромой. Певица была запечатлена с кудрявыми волосами, собранными в хвост, и макияжем с черными стрелками и нюдовыми губами.

Шакира состояла в отношениях с футболистом Жераром Пике. Они начали встречаться в 2010-м. Спустя два года у знаменитостей родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года артистка рассталась с футболистом. Причиной послужили измены спортсмена. В мае звезда показала подросших детей.

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Недавно Шакира стала лицом нового выпуска журнала Rolling Stone. Артистка предстала на обложке в откровенном образе. Поп-исполнительница была запечатлена в черном боди, которое дополнила массивными золотыми браслетами и поясом-цепочкой. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами. На другом кадре артистка позировала в облегающем миди-платье из темного денима и черных босоножках на каблуках.

Ранее сообщалось, что Шакира разгневалась на фаната, снимавшего под ее платьем.