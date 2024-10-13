Хейли Бибер вышла на публику в облегающих брюках после родов

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, показала изменившуюся фигуру после родов. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Папарацци засняли Хейли Бибер 12 октября в Западном Голливуде. Модель вместе с подругой Кендалл Дженнер выходила из студии пилатеса. Жена Джастина Бибера появилась на публике в темно-серой толстовке на молнии, белых облегающих брюках, черных кроссовках и солнцезащитных очках. Знаменитость также надела серьги и колье с буквой «B». Она собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

В конце августа певец Джастин Бибер сообщил, что они с женой Хейли впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюз Бибером. Артист опубликовал фото крошечной ступни малыша, а после удалил. Затем он выкладывал и удалял пост еще несколько раз. Позже подруга пары случайно рассказала, что пополнение в семье Джастина и Хейли Бибер произошло 22 августа.

После рождения сына модель сменила темно-русый цвет волос на более светлый оттенок. Она выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где позировала с новым имиджем. Звезда была одета в серую футболку и очки в роговой оправе.

Ранее сообщалось, что жена Джастина Бибера попыталась скрыться от папарацци на фоне скандала с Пи Дидди.