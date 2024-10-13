Актриса Екатерина Волкова снялась в прозрачных брюках

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова снялась в прозрачных брюках на отдыхе в Египте. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Екатерина Волкова была запечатлена в молочном раздельном купальнике, поверх которого надела голубой прозрачный костюм с рубашкой и брюками. Актриса добавила к пляжному образу золотую цепочку и множество браслетов. Знаменитость сделала укладку и макияж с черными стрелками и розовой помадой.

«Скиньте ссылочку, кому ныть и капризничать, что хочешь остаться на море еще на пару дней, часов, минут, недель, месяцев, лет?» — подписала кадры Волкова.

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В сентябре Екатерина Волкова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свой секрет стройности. Актриса призналась, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание.

«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — поделилась звезда.

Ранее Екатерина Волкова снялась в купальнике у бассейна.