Хэмилтон вместе с Dior представил свою первую коллекцию

В этот уик-энд в Лондоне проходит Ярмарка искусств, и Льюис Хэмилтон вместе с модным домом Dior приурочил к этому событию презентацию своей первой капсульной коллекции одежды.

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Она проходила во флагманском магазине французского бренда на Нью-Бонд-стрит, и, судя по свидетельству очевидцев, интерес публики был настолько высоким, что люди стояли на улице в ожидании возможности попасть внутрь.

«Шлю море любви всем, кто пришёл вместе со мной отпраздновать премьеру моей первой капсульной коллекции, созданной совместно с Dior, – прокомментировал Льюис. – В неё было вложено немало сил, и просто не верится, что теперь мы видим, как эта идея становится реальностью, и эту одежду можно приобрести… Ждите, что будет дальше, мы только начинаем!»

В моделях, представленных в новой коллекции, Льюис использовал африканские мотивы: «Синее худи с рисунком, вызывающим ассоциации с искусством племён, проживающих в регионе Нигерии – одно из моих любимых.

Мы также создали замечательные ювелирные украшения в форме раковин моллюсков, а для культуры Африки это тоже очень важный символ… Надеюсь, люди, которые станут носить эти вещи, будут чувствовать то же самое, что и я».

Но это не просто одежда – она весьма функциональна и предназначена для занятий сноубордингом и горными лыжами.