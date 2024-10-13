Сыворотки для роста ресниц: правила использования и побочные эффекты

Сыворотки с пептидами действуют достаточно мягко, поэтому при прекращении использования не вызывают выпадения. Ресницы растут так же, как и прежде.

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Как они работают

Как и любые стимулирующие средства, сыворотки для ресниц содержат активные компоненты, которые ускоряют переход волосяного фолликула из стадии сна в стадию роста. К таким относятся, например, пептиды (Myristoyl Pentapeptide 17), аминокислоты (L‐аргинин) и витамины А, С и Е. Причем эти ингредиенты еще и продлевают фазу «жизни» — за счет этого ресницы растут дольше и становятся длиннее примерно в полтора раза.

Как их использовать

Сыворотку наносят перед сном на очищенную кожу век и чистые сухие ресницы по верхней границе их роста. Некоторые производители советуют увеличить количество нанесений до двух-трех в день. В таком случае средство лучше использовать за полчаса до ухода и макияжа.

Главное — совместимость

При сочетании сывороток для ресниц с другими продуктами важно, чтобы составы были совместимы друг с другом или не оказывали взаимное усиление действия активных компонентов — это может привести к развитию побочных эффектов.

Например, лимонная кислота, встречающаяся в некоторых сыворотках, в сочетании с ретинолом (этот компонент часто присутствует в креме для зоны вокруг глаз) может вызвать зуд и покраснение. А в некоторых случаях сыворотка для ресниц может просто потерять свою эффективность — например, если применять средство на основе пептидов с кремом для зоны вокруг глаз с АНА- и ВНА- кислотами.