Пять главных трендов осени: гид по гардеробу

В этом сезоне дизайнеры предлагают несколько ключевых тенденций, которые помогут выглядеть стильно. О том, какие вещи стоит добавить в свой осенний гардероб, расскажет "Рамблер".

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1. Клетка: классика в новом прочтении

Клетка — это неизменный символ осени, который снова и снова возвращается на подиумы, но каждый раз с новым взглядом. В этом сезоне клетчатые узоры представлены в самых разнообразных формах: от классического тартана до более сложных асимметричных вариаций. Можно выбирать как яркие, контрастные цветовые сочетания, так и приглушенные, пастельные оттенки. Брюки, пальто, юбки — клетка остается универсальным выбором, который придаст вашему образу структурированность и элегантность.

2. Кожаные акценты

Осенние коллекции не обходятся без кожи, и в этом сезоне она становится еще более доминирующим трендом. Кожаные пальто, брюки, юбки, платья — кожа может стать главным элементом вашего образа. Особенно популярны вещи в нестандартных оттенках: оливковый, бордовый, шоколадный, а не только традиционный черный. Для тех, кто хочет создать яркий и дерзкий образ, можно выбрать комплект полностью из кожи — например, кожаные брюки и жакет, добавив к ним яркие аксессуары.

3. Макси-длина

Этой осенью возвращается макси-длина, которая проникает во все элементы гардероба — от пальто и юбок до платьев и брюк. Макси-платья и юбки идеально подходят для создания многослойных осенних луков, их можно носить с массивными ботинками, объемными свитерами и плотными колготками. Макси-пальто добавит образу драматизма и элегантности, особенно если выбрать вариант в насыщенных оттенках, таких как винный, изумрудный или темно-синий.

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4. Ковбойский стиль

Западная эстетика и элементы вестерна все еще остаются на пике популярности. Ковбойские сапоги, джинсовые рубашки, пояса с массивными пряжками и кожаные жилеты могут стать отличными акцентами осеннего гардероба. Такой стиль добавляет образу динамичности и игривости. Главное — не перегружать образ деталями, комбинируя ковбойские элементы с нейтральными вещами.

5. Шарфы oversize

Большие объемные шарфы — это не только тепло, но и важный аксессуар этого сезона. Шарфы oversize можно носить в несколько оборотов вокруг шеи или небрежно накидывать на плечи. Выбирайте модели из плотных тканей, таких как шерсть или кашемир, и экспериментируйте с цветами — от классических однотонных до ярких, привлекающих внимание узоров.

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