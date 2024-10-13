Моника Беллуччи в облегающем платье вышла в свет с возлюбленным

Моника Беллучи посетила фестиваль в облегающем платье вместе с Тимом Бёртоном.

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60-летняя актриса Моника Беллуччи снова вышла в свет вместе с возлюбленным, 66-летним режиссером Тимом Бёртоном. Пара посетила кинофестиваль имени братьев Люмьер во Франции. Об этом сообщает Just Jared и публикует соответствующие кадры.

Накануне Моника Беллуччи и Тим Бёртон появились на церемонии открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер в Лионе. Актриса выбрала для мероприятия темно-коричневое облегающее платье в пол с открытыми плечами. Артистка дополнила образ блестящим клатчем в тон, кольцом и массивным браслетом. Знаменитости сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой, а ее волосы были распущены.

Режиссер предстал перед камерами в синей рубашке, черном костюме и туфлях. Моника Беллуччи и Тим Бёртон позировали на красной дорожке фестиваля, держась за руки.

Напомним, знаменитости состоят в отношениях с 2023 года. В октябре того же года Моника Беллуччи и Тим Бёртон впервые появились вместе на Римском кинофестивале. Тогда журналисты спросили режиссера о том, каково быть в Риме со своей избранницей. Он ответил кратко: «Это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной».

Ранее мы писали о том, что Моника Беллуччи появилась на кинофестивале в Сан-Себастьяне в компании Тима Бёртона.