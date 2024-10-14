Хирург назвал цены на популярные пластические операции

Стоимость некоторых операций достигает астрономических сумм, рассказал NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, комплексная подтяжка лица (фейслифтинг) обходится от 800 тысяч рублей, а липосакция — до 800 тысяч рублей.

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«Фейслифтинг: от 800 тысяч рублей и выше. Самая масштабная и сложная операция из списка. Включает в себя одновременную коррекцию нескольких зон лица: подтяжку кожи, мышц и тканей щек, лба, шеи, устранение брылей и коррекцию овала лица. Цена зависит от объема вмешательства, используемых методик (эндоскопический фейслифтинг, SMAS-лифтинг) и квалификации хирурга», — добавил Алексанян.

Эксперт напомнил, что липосакция может обойтись и в 800 тысяч рублей. Стоимость зависит от объема обрабатываемой зоны и применяемой техники, подчеркнул хирург. Удаление значительных объемов жира в нескольких зонах тела (например, живот, бедра, бока) будет стоить дороже, чем коррекция одной небольшой области, добавил Алексанян.

«Стоимость маммопластики — от 300 тысяч рублей — варьируется в зависимости от типа операции (увеличение, уменьшение, подтяжка, реконструкция), используемых имплантов (их качество и тип напрямую влияют на цену), а также сложности операции. Реконструкция груди после мастэктомии, например, является более дорогостоящей процедурой, требующей высокой квалификации хирурга и часто — нескольких этапов», — подытожил Алексанян.

Ранее Алексанян обратил внимание, что удаление родимого пятна зависит от того, где оно находится. Однозначно нельзя сказать, что оно исчезнет полностью после операции, резюмировал он.