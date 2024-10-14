Эксперт назвал лучшие косметологические процедуры на осень

Осенью в кабинете у косметолога можно услышать «доктор, помогите, моя кожа очень сухая» или «после моря у меня появились выраженные пигментные пятна». Какие процедуры помогут сделать кожу идеальной в это время года, «Газете.Ru» рассказала Анна Кутина, дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

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«Биоревитализация — процедура номер один в осеннее время. Препараты биоревитализанты в своем составе содержат нативную гиалуроновую кислоту, которая вводят инъекционно в дерму. Гиалуроновая кислота способна притягивать воду и восполнять водные ресурсы кожи. Именно это и нужно нашей коже в отопительный сезон. Возрастных ограничений для процедуры нет, есть только показания. Если в 25 лет осенью коже требуется больше увлажнения, то ничего страшного в процедуре нет. Необходим курс процедур, чтобы увидеть желаемый результат. Биоревитализация прекрасно сочетается с аппаратными методиками и пилингами. Видимый результат обычно заметен после второй процедуры. Не забывайте про кожу шеи, декольте и кистей рук», — объяснила она.

Фототерапия — аппаратная методика, суть которой заключается в воздействии световой волны определенной длины. Показывает хорошие результаты при розацеа. Уменьшает покраснения, выравнивает тон кожи. Стимулирует выработку собственного коллагена. Необходим курс, который подбирается индивидуально исходя из аппарата и клинической картины. В среднем 2-4 процедуры с периодичностью 1 раз в 3-4 недели.

«Третий вариант — лазерная шлифовка CO2. В результате микроточечного воздействия высоких температур запускается процесс неоколлагеногенеза и происходит сокращение кожи. Процедура показана при возрастных изменениях, морщинах, пигментных пятнах, коррекции рубцов. После процедуры обязательно нужно использовать средства с фотозащитой, чтобы наоборот не усугубить пигментацию», — отметила врач.

Пилинги хорошо известная и эффективная процедура. Они бывают поверхностные и срединные. Наиболее популярные поверхностные кислотные пилинги: миндальный, фруктовый, молочный или гликолевый. Помогают убрать неровности, немного осветлить и освежить кожу, сделать более сияющей. К популярным срединным пилингам относят: трихлоруксусный пилинг, пилинг Джесснера. Показаны при выраженных морщинах, пигментации. Кожу к срединным пилингам необходимо готовить. Об этом вам обязательно расскажет ваш косметолог. Важно помнить, что пилинги не убирают шелушение, с этим поможет правильно подобранный домашний уход.

«Удаление сосудов. Осень — самое лучшее время для работы с сосудистыми звездочками на лице и на теле. Результат после процедуры виден сразу же, возможен небольшой отек и покраснение, но это быстро проходит. Может потребоваться несколько процедур для достижения наилучшего эффекта. Обязательно соблюдать рекомендации после процедуры, чтобы сохранить результат надолго (например, ограничить бани и сауны, отказаться от солярия)», — сказала Кутина.

Еще одна процедура — микроигольчатый RF-лифтинг. Это аппаратная методика, основанная на радиочастотном воздействии микроигл на кожу.