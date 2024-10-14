Саша Маслакова стала участницей модного показа в Москве

Ведущая шоу JOYСТИКИ на радио ENERGY стала участницей модного события в Москве. Саша Маслакова закрыла показ, на котором представили 22 модели новой коллекции. Каждый образ – триумф элегантности и утонченности, самое эффектное платье приберегли на финал.

© Вечерняя Москва

«‎Образ, в котором я вышла, был в цветах ENERGY – красное платье с черными перчатками. Выглядело очень впечатляюще, весь зал громко аплодировал. Просто нереальные эмоции — столько людей, звезд, огромное количество моделей», — говорит Саша Маслакова.

Коллекцию создала дизайнер Валентина Алексеенко. Смелые образы построены на контрасте – черного, белого, бежевого, красного. Традиционная женственность, сплетенная с мощной энергетикой, подчеркивает индивидуальность современной женщины.

«‎Все аутентично и очень красиво. У каждого дизайнера свой взгляд на то, как должны выглядеть модели. У нас на показе были макияж «смоки айс» и эффект мокрых волос, как будто мы прямо из бассейна пошли на подиум», — рассказала Саша Маслакова.

Наряд, в котором Саша предстала на подиуме, оценили и ее коллеги по шоу JOYСТИКИ. Роман и Богдан в модном показе не участвовали, но событие не пропустили.

«‎Нас не ждали, а мы пришли. Да и как пропустить такое. Саша — нереальная просто, шикарная женщина», — заявили ведущие.

После показа JOYСТИКИ воссоединились вновь — парни в элегантном черном и красавица Саша в красном. Настоящий стиль ENERGY.