Итоги BRICS+ Fashion Summit

Второй BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве в МКЗ «Зарядье» и собрал более 4 миллионов просмотров онлайн, офлайн Саммит посетили около 20 000 человек. Участниками и гостями мероприятия стали главы модных ассоциаций, дизайнеры, руководители и преподаватели учебных заведений и другие эксперты из более чем 100 стран.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Главным событием московского форума BRICS+ Fashion Summit стало подписание декларации о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation).

© Пресс-служба "Фонда моды"

В деловой программе международного Саммита приняли участие 250 спикеров из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Всего прошло 42 сессии. Ключевыми событиями Саммита стали 3 пленарные сессии: «Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов», «От фабрики до подиума. Промышленность в тренде», «Культурные апроприации как прием. Особенности использования и проблемы рецепции».

© Пресс-служба "Фонда моды"

Главным культурным событием на BRICS+ Fashion Summit стала международная выставка дизайнеров «Наследие». Свыше 150 образов представили более 50 дизайнеров из 47 стран: Азербайджан, Бразилия, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Египет, Индонезия, Иордания, Иран, Испания, Казахстан, Каймановы острова, Камбоджа, Камерун, Катар, Китай, Конго, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Ливия, Малайзия, Мали, Мексика, Мьянма, ОАЭ, Перу, Россия, Руанда, Сальвадор, Судан, США, Таджикистан, Танзания, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Черногория, Эквадор, ЮАР, Южная Корея.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Также в ЦВЗ «Манеж» в рамках BRICS+ Fashion Summit прошел fashion-интенсив, главной темой которого стала «Новые рынки — новые перспективы. Создание успешного фешен-бренда в эпоху глобализации». Спикерами интенсива стали 25 преподавателей из 13 стран: Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Италия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Монголия, Россия, Турция, Шри-Ланка, ЮАР.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.