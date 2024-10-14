Дерматолог ответил, что лучше: сквалан или гиалуроновая кислота

В мире средств по уходу за кожей десятилетиями правят бал множество увлажняющих ингредиентов, например, таких как глицерин и масла. Однако гиалуроновая кислота и сквалан, которые появились относительно недавно, быстро вызвали большой резонанс — и не зря. Они появились во всех продуктах — от сывороток до средств для умывания лица и увлажняющих кремов. Их любят за их легкую текстуру и способность гармонично взаимодействовать с естественным кожным барьером.

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«Хотя на первый взгляд эти два продукта могут показаться похожими, гиалуроновая кислота и сквалан обладают различными свойствами и функциями, которые отличают их друг от друга. В зависимости от ваших потребностей, вы можете найти тот или иной вариант, который лучше подойдет для вашего ухода», — утверждает Ирина Куроедова, дерматолог со стажем 18 лет.

Отвечаем на все насущные вопросы о сквалане и гиалуроновой кислоте.

Что такое сквалан?

Сквалан — это разработанная в лаборатории гидрогенизированная форма сквалена, который «является естественным липидным компонентом кожного сала, увлажняющим кожу», — говорит Ирина. Сквалан — это смягчающее средство, которое разглаживает кожу и помогает удерживать в ней влагу. Он защищает и поддерживает кожный барьер, а также обладает антиоксидантными свойствами, предотвращающими повреждение кожи свободными радикалами.

Если вам интересно, чем отличается сквалан от сквалена, дерматолог объясняет, что первый был разработан, чтобы использовать полезные для кожи свойства сквалена и сделать его более устойчивым к хранению. Таким образом, сквалан лучше подходит для использования в уходе за кожей, поскольку сквален — нестабильная молекула. С возрастом естественная выработка сквалена снижается, поэтому эти ингредиенты могут быть полезны, если вы обнаружили, что ваша кожа со временем стала более сухой.

«Сквалан также легче сквалена и поэтому подходит для кожи, склонной к акне», — добавляет Ирина.

Что такое гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота — это увлажняющая молекула, способная притягивать и удерживать воду в коже.

«Она является естественным компонентом кожи, глаз и суставов и используется в коже в качестве увлажнителя, или вещества, которое притягивает влагу к коже», — говорит дерматолог.

Гиалуроновая кислота оказывает на кожу мгновенное подтягивающее действие, что позволяет уменьшить проявление мелких морщин. Это делает гидрофильный ингредиент невероятно популярным, и вы почти наверняка видели, как бренды подчеркивают, что их сыворотки или увлажняющие средства содержат эту суперзаряженную, но нежную кислоту.

Сквалан против гиалуроновой кислоты: различия…

Основная разница между скваланом и гиалуроновой кислотой заключается в их химическом составе, а также в том, как они увлажняют кожу. Вот мини-урок по науке, который поможет разобраться в этом:

«Сквалан — это липид, а гиалуроновая кислота — гликозаминогликан (по сути, цепочка молекул сахара). В то время как гиалуроновая кислота является увлажнителем и притягивает воду в кожу, сквален — эмолент, то есть он действует как барьер и удерживает влагу в коже», — объясняет Ирина.

И схожие качества

Однако тот факт, что они работают по-разному, не означает, что у этих двух ингредиентов нет ничего общего. Оба помогают сохранить кожу здоровой и увлажненной. Оба они гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи.

Они оба являются увлажняющими молекулами, которые помогают повысить уровень влажности кожи. Они оба встречаются в организме в естественном виде. Ну, почти — сквален — это натуральное вещество, а сквалан — химически модифицированная форма.

Что лучше — сквалан или гиалуроновая кислота — зависит от вас

Оба ингредиента очень эффективны для всех типов кожи, включая чувствительную. Гиалуроновая кислота отлично подходит для увлажнения жирной или склонной к акне кожи, потому что она легкая и выводит воду на поверхность кожи, не забивая поры. Сквалан — очень эффективный ингредиент для увлажнения сухой кожи, но его также можно использовать в составах, которые не усугубляют акне.

Частота применения каждого из них зависит от типа продукта, например сыворотки, лосьона или увлажняющего крема, но обычно рекомендуется использовать их один-два раза в день.

Можно ли использовать сквалан и гиалуроновую кислоту вместе?

Да, вы можете использовать сквалан и гиалуроновую кислоту вместе, как путем наслаивания отдельных продуктов, так и пробуя формулу, содержащую оба средства. При раздельном использовании гиалуроновую кислоту следует наносить первой, так как она втягивает воду в кожу. После этого нанесите сквалан, чтобы создать барьер, который удержит влагу в коже и предотвратит ее испарение.