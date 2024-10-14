Названы простые способы выглядеть дороже с помощью одежды

Фэшн-блогер Аманда Уэлдон назвала простые способы выглядеть дороже с помощью одежды. Соответствующий комментарий публикует издание Best Life.

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В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала добавить в гардероб базовую белую рубашку и ремень.

«Элегантный и неподвластный времени ремень — ваше секретное оружие, и речь идет о поиске баланса между повседневностью и тщательно подобранным стилем», — отметила она.

Кроме того, Уэлдон порекомендовала обратить внимание на монохромные наряды — например, на однотонные костюмы или платья. По ее словам, такая одежда поможет создать роскошный образ.

Также специалист предложила присмотреться к пальто.

«Хорошо сшитое пальто подходящего оттенка может улучшить даже самые простые наряды. Добавьте его к повседневной одежде, например к толстовке с капюшоном или джинсам, или сочетайте его с шелковым платьем для свидания», — уточнила она.

В заключение эксперт призвала не забывать отпаривать свои вещи. Она пояснила, что одежда без складок выглядит ухоженно и дорого.

«Портативные отпариватели — отличное решение. Они могут творить чудеса, особенно со свитерами, трикотажными платьями и футболками», — добавила собеседница портала.

В августе россиянам дали рекомендации по уходу за дорогой обувью.